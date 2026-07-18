Dupin Oliver oduševio je Hrvatsku, njegov rođak Joco bio je poznatiji od Brada Pitta

Dupin koji se ovog ljeta u Novigradskom moru pridružio kupačima te se loptao s djecom, osvojio je Hrvatsku, a video klipovi u kojima taj razigrani morski sisavac ima glavnu ulogu postali su viralni hit. Sudeći po snimkama, stručnjaci Instituta Plavi svijet su potvrdili da je riječ o Oliveru, dupinu koji je prije dvije godine bio u središtu pozornosti jer mu se oko repa zapetljao konop, što je ostavilo tragove. Iako se svi slažu da je dupin iz Maslenice doista poseban, a mještani tvrde da je ovaj dio Jadrana njegov dom već preko dva desetljeća, trag u morskom beskraju i prije njega su ostavljali njegovi daljnji rođaci. Ti umiljati i nestašni sisavci po mnogočemu su slični ljudima, razlikuju se po karakteru, ponašanju, veličini, boji kože i navikama te imaju čak i svoje najbolje prijatelje, a mnogi od njih su kroz protekla desetljeća doplivavali i do naslovnica Večernjaka.

Kasnih osamdesetih godina zvijezda Jadrana bio je dupin Joco. Taj simbol Bokokotorskog zaljeva bila je zapravo ženka koja se tamo doselila 1987. godine. Baš kao i Oliver, obožavala je kupače, pratila ribare, igrala se s djecom, a očarala je čak i Brada Pitta koji je tamo bio na snimanju svog prvog filma, "Tamna strana Sunca". Bez imalo pretjerivanja, Joca je tada bila veća medijska zvijezda od, u to vrijeme, malo poznatog Pitta, čija je glumačka karijera tek započinjala. Svoj posljednji ples u zaljevu Joca je otplesala krajem srpnja 1992. godine, nakon čega ju više nikada nitko nije vidio, no među mještanima se proširila priča da su dobrog dupina ubili ribari, gnjevni što im je kidao mreže.

O jednom dobrom dupinu Večernjak je pisao i u svibnju 2007., kada je taj nestaško, koji je ubrzo postao prava atrakcija, zalutao među brodove u zatonskoj luci, ugodno iznenadivši stanovnike tog mjesta na utoku rijeke Krke, koji sličan događaj nisu pamtili. I dok su jedni strahovali da je dupin u luku došao proživjeti svoje posljednje sate života, drugi su optimistično pretpostavljali da se tu samo došao obilato pogostiti ribom, nakon čega će ponovo otići na otvoreno more. No, niti jedna od prognoza nije se obistinila. Nakon povratka sa slapova Skradinskoga buka dupin se gotovo nastanio u uvali pokraj ACI-jeve marine i nije želio napustiti skradinsku uvalu. Došavši u njezin vrh nasukao se u muljevitom plićaku obraslom travom pa su ga mještani tri puta pokušali izvući iz uvale. Na kraju su se u spašavanje morali uključili i stručnjaci te je dupin izvučen iz skradinskog akvatorija i brodom prevezen na morsku pučinu, gdje je pušten.

Na žalost, u moru lijepih i vedrih, ima i tužnih priča o tragičnim sudbinama dobrih dupina, a jedna od njih je i ona iz 2003. Tog je ožujka u lošinjskom akvatoriju, samo dan nakon otvaranja nove lošinjske šetnice "Put dupina", pronađen mrtav jedan od najljepših primjeraka tih morskih sisavaca, kojemu su stručnjaci "Plavog svijeta", Instituta za istraživanje i zaštitu mora iz Velog Lošinja, dali ime Blow. Ironično, obdukcija je pokazala da je dupin, čije ime u prijevodu znači eksplodirati, ubijen upravo eksplozivom. No, je li bila riječ o namjerno bačenom eksplozivu ili o krivolovu u tom dijelu malološinjskog arhipelaga, koji je tada bio stanište za 120 dobrih dupina, nije se moglo utvrditi.

Prije točno 30 godina naši su novinari pisali o mogućnosti posvajanja dupina za tadašnjih 50 njemačkih maraka. U nastavku te priče, u članku iz kolovoza 2000., izvijestili su da je u Hrvatskoj već nekoliko stotina usvojitelja, a na tom se popisu tada našla i Naomi Campbell. Iste 1987. godine, kada je dupinska zvijezda Joca za svoju adresu odabrala Bokokotorski zaljev, započeo je i Jadranski projekt dupin, najduže kontinuirano istraživanje jedne zajednice dobrih dupina na području Sredozemnog mora, čiji je cilj promicanje zaštite dupina i njihovog staništa. Tijekom dugogodišnjeg rada na projektu Institut Plavi svijet dobio je temeljit uvid u život dobrih dupina duž jadranske obale i oko otoka Lošinja, Murtera i Visa.

Taj Institut Plavi svijet trenutačno posjeduje najveći skup podataka i najveći katalog dobrih dupina s više od 2250 jedinki koji obuhvaćaju više od 30 godina istraživanja u Jadranskom moru. Kako je navedeno na njihovim stranicama, prvi opaženi dupin bio je FB (Freccia Bianca) – mužjak koji je prvi put viđen u sezoni 1987./1988., kada su uočeni i dupini Giuse, Zac, Baffo i Left, te Belugo koji s najduljim zaronom u trajanju od 10 minuta drži rekord u ronjenju.

Na popisu 44 najrezidentnija dupina koja su u ovom području prisutna tijekom cijele godine je i Grifo koja je imala pet potomaka. Stručnjaci Instituta često ju viđaju u društvu njenih sadašnjih i onih već odraslih mladunaca te njihovih beba što, kako kažu, znači da obitelj ostaje na okupu. Među najstarijim ženkama dupina je Quiz, prvi put viđena u kolovozu 1991., baš kao i Maude, jedna od najreproduktivnijih ženki, koja je majka šest mladunaca i baka četvero unučadi. Veselu, rasplivanu ekipu čine i Mirna, Tijana, Kiselo, Mida, Taba, Riba, Susan, Phil, Egon i Tac - svi su oni na popisu dobrih dupina koji su u Hrvatskoj zaštićeni zakonom te uvršteni u Crvenu knjigu sisavaca pod kategorijom „Ugrožena vrsta“.