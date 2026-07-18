Trump: Kinezi su se umiješali u naše izbore, htjeli su Bidenovu pobjedu

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak navečer obratio se američkoj naciji u udarnom večernjem terminu te je optužio Kinu za miješanje u izbore 2020. godine, pritom iznijevši sumnje u 'šokantne ranjivosti' američkog izbornog sustava. Govoreći iz Bijele kuće, ponavljao je ono što mediji mahom nazivaju neutemeljenim optužbama o izbornoj prijevari i stranom uplitanju u predsjedničke izbore 2020. godine koje je izgubio od Joea Bidena.
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