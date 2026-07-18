Dronovi prijete u 'zoni smrti', a 700 tisuća ljudi ovisi o njima: Konvoj zastane tek toliko da netko istrči po paket

Ukrajinske farme ove su godine proizvele oko 60 milijuna tona žitarica – dovoljno da se prehrane stotine milijuna ljudi diljem svijeta. Istodobno, uzduž bojišnice u samoj Ukrajini, čak 700.000 ljudi svoj sljedeći obrok čeka oviseći o konvojima Ujedinjenih naroda koji se gotovo i ne zaustavljaju. Kamioni prolaze kroz čitave gradove prekrivene protudronskim mrežama. Mrežasta zaštita razapeta je iznad prometnica i krovova poput mreža kojima se voćke štite od nametnika. Konvoji zastaju tek toliko da obitelji istrče, preuzmu paket pomoći i sklone se, nakon čega odmah nastavljaju put.

Ne smiju se dugo zadržavati jer ruski dronovi danas napadaju vozila i ljude unutar „zone smrti” koja se proteže i do 50 kilometara od crte bojišnice. Donedavno je ta zona obuhvaćala područje udaljeno između 10 i 15 kilometara od fronte, rekao je vršitelj dužnosti čelnika Svjetskog programa za hranu Carl Skau u razgovoru za Politico u Bruxellesu, nakon što je tjedan dana obilazio operacije na prvoj crti, od Harkiva do Odese. Tijekom samo jednog dana koji je proveo u Doneckoj oblasti, vlasti su zabilježile čak 1400 incidenata povezanih s dronovima. Širenje te zone prazni gradove i sela, iz kojih svakog mjeseca bježe tisuće stanovnika. Lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od travnja 2022. godine, objavili su ovoga tjedna promatrači Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Poginule su najmanje 293 osobe, a 1990 ih je ozlijeđeno.

Broj žrtava napada dronovima kratkog dometa u blizini bojišnice dosegnuo je najvišu razinu od početka rata. Ljudi koji su pobjegli iz naselja uz prvu crtu djelatnicima UN-a opisivali su kako su se osjećali kao da ih dronovi „love” dok su odlazili po hranu ili izvodili pse u šetnju. U prihvatnom centru nedaleko od Slovjanska, gdje se evakuirani stanovnici zaustavljaju kako bi se registrirali te preuzeli novčanu i prehrambenu pomoć, Skau je upoznao 90-godišnju ženu i njezinu kćer. Samo dan ranije izvučene su iz ruševina vlastite kuće. Majka, koja je gluha i slijepa, godinama je odbijala napustiti svoj dom.

U blizini je jedan muškarac svakom prolazniku pokazivao snimku na svojem mobitelu. Snimao je susjedovu kuću u plamenu kada je eksplozija pogodila njegov dom. Tada je samo okrenuo kameru prema vlastitoj kući i nastavio snimati. – To su ljudi koji su bili odlučni izdržati i ostati u svojim domovima – rekao je Skau. Činjenica da sada ipak odlaze, dodao je, pokazuje koliko se stanje pogoršalo.

Hrana je jedino čega Ukrajini ne nedostaje. Premda Rusija okupira približno petinu njezina poljoprivrednog zemljišta, Ukrajina je i dalje jedan od najvećih svjetskih proizvođača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Njezini se proizvodi preko Crnog mora izvoze u Afriku, na Bliski istok i u Aziju. Međutim, u blizini bojišnice prekinut je lanac koji povezuje polja i trpezu. U pojedinim područjima više ne radi nijedna trgovina pa Svjetski program za hranu stanovnicima izravno dostavlja namirnice. Drugdje su trgovine još otvorene, ali si mnogi, osobito umirovljenici, ne mogu priuštiti visoke cijene.

Često ne mogu podignuti ni svoje mirovine jer bankomati više ne rade, zbog čega im agencija isplaćuje novčanu pomoć. Sve češće stanovnicima istodobno osigurava i hranu i novac jer nijedan od tih oblika pomoći sam po sebi više nije dovoljan. Velik dio hrane koja se dijeli proizveden je u neposrednoj blizini. Agencija otkupljuje proizvode od poljoprivrednika koji žive nedaleko od bojišnice, a njihova žetva potom postaje školski obrok za djecu koja nastavu pohađaju u učionicama smještenima u skloništima. Među njima je i oko 20.000 učenika koji nastavu pohađaju u harkivskom metrou.

Najopasniji dio posla upravo je dostava pomoći. Svjetski program za hranu tijekom prvih mjeseci ove godine zabilježio je jednak broj napada i incidenata u kojima je tragedija izbjegnuta u posljednjem trenutku kao tijekom cijele 2025. godine. Prije dva tjedna jedan se dron uspio probiti kroz zaštitnu mrežu i pogoditi vozilo agencije. U svibnju je precizno navođeni projektil pogodio glavno skladište Svjetskog programa za hranu u Dnipru, premda je zgrada bila jasno označena kao humanitarni objekt, uključujući i oznake na krovu.

Na pitanje gađa li Rusija namjerno humanitarne operacije, Skau nije želio nagađati. – Možemo samo reći da se broj incidenata dramatično povećava. Odlučni smo ostati i nastaviti dostavljati pomoć, ali odgovoran sam za sigurnost našeg osoblja, a stanje postaje sve opasnije – rekao je. Druga velika prijetnja jest nedostatak novca. Smanjenje donatorskih sredstava prisililo je Svjetski program za hranu da broj ljudi kojima u Ukrajini osigurava hranu smanji s više od milijun na 700.000, a uskoro bi mogao pasti i na 600.000. – Tih 350.000 ljudi kojima smo morali uskratiti pomoć nisu ljudi koji su dotad dobro živjeli – upozorio je Skau.

Agencija navodi da joj je za nastavak operacija do listopada potrebno 234 milijuna dolara. To nije posao koji je Svjetski program za hranu ikada želio obavljati u Ukrajini. Prije 2022. godine agencija je ondje bila prisutna kao kupac: nabavljala je velike količine žitarica i preko crnomorskih luka prevozila ih za potrebe svojih humanitarnih operacija u drugim dijelovima svijeta. Što prije ponovno bude mogla biti samo kupac ukrajinskog žita, zaključio je Skau, to bolje.