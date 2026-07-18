VIDEO Ivana Knoll pozirala bez grudnjaka, u komentarima na snimku reagirala i njezina mama Mirjana

Ivana Knoll, poznatija pod umjetničkim imenom Knolldoll, influencerica, DJ-ica i najpoznatija navijačica naše reprezentacije, na svom je Instagram profilu objavila novi video koji je zagolicao maštu njenih obožavatelja. Naime, Ivana je pozirala u prozirnom čipkastom kombinezonu koji ima prorez do pupka, a ispod njega nije nosila grudnjak. U komentarima joj se javila i mama Mirjana koja joj je ostavila tri srca.

Foto: Instagram

Nakon što je stekla značajnu međunarodnu pažnju na prvenstvima 2018. u Rusiji i posebno 2022. u Katru zahvaljujući svojim prepoznatljivim odjevnim kombinacijama s crveno-bijelim kvadratićima, Knoll je svoju golemu popularnost na društvenim mrežama odlučila usmjeriti u izgradnju karijere DJ-ice. Njezina se odluka pokazala iznimno uspješnom. Miješajući zvukove house i techno glazbe, Knolldoll je brzo postala traženo ime na svjetskoj klupskoj sceni. Već je nastupala na prestižnim lokacijama poput Miamija, Ibize i Dubaija, a njezina prisutnost neizostavna je i na ekskluzivnim događanjima poput utrka Formule 1. Tijekom aktualnog prvenstva, Knoll aktivno prati hrvatsku reprezentaciju, no ovaj put kao afirmirana glazbenica. Već je imala zakazane nastupe, uključujući onaj na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu te najavljeni DJ set tijekom poluvremena utakmice između Hrvatske i Kolumbije, što je rijetka čast i potvrda njezinog statusa.

Rođena u Njemačkoj i odrasla u Zagrebu, ova bivša finalistica izbora za Miss Hrvatske svijeta 2016. godine danas živi na relaciji Miami - Ibiza, što joj omogućuje da bude u centru svjetskih zbivanja. Osim glazbene i manekenske karijere, uspješno vodi i vlastiti modni brend, čime dokazuje da je puno više od internetske senzacije. Njezina transformacija iz najpoznatije navijačice u ozbiljnu poduzetnicu i glazbenicu fascinantan je primjer kako se slava stečena na sportskim događajima može pametno iskoristiti za izgradnju održivog i profitabilnog biznisa.