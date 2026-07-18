Znate li koji su najsramežljiviji, a koji najdruštveniji horoskopski znakovi?

Nekima sramežljivost može biti prepreka u ostvarivanju ciljeva, no dok neki znakovi s tim nemaju problema, za druge astrolozi tvrde da im je prirodna i urođena, ali da se može pobijediti.

Evo koji su znakovi Zodijaka najsramežljiviji:

1. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Djevica je najsramežljiviji znak Zodijaka i nikad ne želi privući pozornost na sebe osim ako je to baš nužno.

Ona je više tip osobe koja iz sjene obavi stvari, ali ne mora i ne želi biti prepoznata za sav svoj posao. Jedino što je Djevici bitno je da ona sama zna što je postigla, ne trebaju joj tuđe potvrde.

Kad je u nepoznatoj situaciji s novim ljudima Djevica se jako teško otvara. Osim ako nije u poznatom društvu, bit će povučena i sramežljiva.

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2. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Rakova sramežljivost proizlazi iz osjećaja nesigurnosti.

Iako se nekad jako trude dobro izgledati i biti pozitivni, ponekad ni to nije dovoljno. Bez obzira radi li se o prvom spoju ili novom poslu, rak se povlači u sebe da se ne bi isticao.

Njihove su nesigurnosti dodatno pojačane urođenom sumnjičavošću i u sve se moraju sami uvjeriti.

3. Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Ribe su sramežljive najviše iz razloga što se stalno oko svega brinu.

Umjesto da uživa u društvu s kojim je, Riba je zaokupljena svojim negativnim mislima i tako će ostati dok ju netko ne uvjeri da je sve u redu.

Od svih u svom životu, Ribe najmanje vjeruju - same sebi.

4. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Jarac je tip koji se 'drži za sebe', što samo potencira njegovu sramežljivost.

Ne voli biti onaj koji pravi scenu ili privlači neželjenu pažnju na sebe, pa nalazi utjehu u tome da bude 'u pozadini'. Za njega to nije slabost, ali mu ipak može biti teško da iznese svoje mišljenje u trenutcima kad ima nešto za reći.

Na primjer, kada je na poslu, Jarac voli spustiti glavu i raditi najbolje što može. Ali kad dođe vrijeme za razgovor o promaknućima i povišicama, srami se što se mora izložiti i tražiti to što želi.

5. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Nekima će ovo biti iznenađenje, ali Škorpion je jedan od sramežljivijih znakova horoskopa.

Škorpion - kao i većina nas - nema problema otvoriti se obitelji i s prijateljima, u biti pred bilo kim s kime mu je ugodno. Ali kad se nađe u društvu ljudi koje ne poznaje, prevladava sramežljivost.

U takvim situacijama inače veseli i zabavni Škorpion će biti zatvoren i udaljen od ljudi s kojima je u društvu.

Foto: Photo by Victoria Borodinova from Pexels

6. Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Strijelčeva razina udobnosti slična je onoj Škorpiona po tome što je mnogo otvoreniji kad je s ljudima koje najbolje poznaje.

Postoje trenuci kad je sramežljiv, ali definitivno ne tako često kao neki drugi znakovi na ovom popisu. On je tip koji želi ostaviti dobar dojam na druge ljude, a ne dopustiti svojoj sramežljivosti da to učini umjesto njega.

Drugim riječima, Strijelac će izaći iz svoje zone udobnosti i progurati se kroz svoju sramežljivost kako bi pokazao da prvi dojmovi nisu uvijek ispravni i da se može prilagoditi novom okruženju.

7. Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Bik je jedan od osjetljivijih znakova koji se ponosi time što je 'u dodiru' sa svojim emocijama i svjestan je svoje zone udobnosti. Svaki mali znak nelagode i Bik nestaje. Kad se srami, to je zapravo zato što se osjeća neugodno.

Bik također mrzi sve velike promjene i 'stranputice' na koje naleti u životu. Dakle, kad očekuje da će biti u određenoj situaciji ili na poznatom mjestu, potpuno je u redu i otvoren. Ali kad mu se planovi promijene i kad se mora prilagoditi novom neistraženom teritoriju, postaje sramežljiv, čak i neugodan.

8. Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Vaga je društveni leptir koji samo umire od želje da rastegne krila i upozna nove ljude

Gotovo nikad nema situacije u kojoj je Vaga vani u javnosti i ne završi u dubokom razgovoru s nekim, pa sramežljivost nije nešto s čim ona ima problema.

Nije da se nikad ne srami, već je toliko navikla biti društvena da nema razloga da se stisne kad je u društvu novih ljudi. Osim toga, Vagu stvarno nije briga što mislite o njoj, a radije bi se zabavljala i uživala bez obzira što radi, umjesto da bude zaokupljena malim neugodnim stvarima koje ljudi rade svaki dan.

9. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Blizanci su vrlo izražajni i društveni, što znači da su uvijek u potrazi za dobrim razgovorom. Ali ponekad im dosade ljudi koje već poznaju, pa traže nove zanimljive sugovornike.

Za razliku od nekih horoskopskih znakova kojima je potrebno vrijeme da se prilagode novoj okolini ili situacijama, Blizanci su vrlo prilagodljivi, što znači da ne osjećaju neugodu kad se nađu u nepoznatoj okolini s novim ljudima.

10. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Vodenjak je veseli i prijateljski znak koji uvijek traži nekog novog za razgovor. Razgovore, osobito duboke, s novim ljudima smatra vrlo prosvjetljujućim. A znate Vodenjaka - on uvijek traži nove stvari koje može naučiti.

Vodenjak također cijeni ljude koji poštuju to što je možda malo drugačiji od njih. Naravno, njega stvarno nije briga što mislite o njemu, ali ipak je lijepo znati da ga namjerno ne pokušavate natjerati da se osjeća neugodno.

11. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Ovan uvijek traži nove ljude za upoznavanje jer je to uzbudljivo i zato što jako dobro navigiraju raznim društvenim situacijama.

Voli ispunjeni društveni život i nema razloga za stidljivost kad mu se život vrti oko zabave i druženja s prijateljima. Osim toga, Ovan je prirodno samouvjeren, pa mu je sramežljivost zadnja na pameti.

Uz puno samopouzdanja dolazi i puno hrabrosti. On voli razgovarati s novim ljudima, a ne stidi se ni ustati pred grupom stranaca i progovoriti.

12. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Lava apsolutno nije briga, i točka. Sramežljivost kod njega ne postoji, on živi za društvo i zabavu, a što više ljudi je oko njega, to je sretniji.

Lavu je sramežljivost proturječna svemu što voli kod sebe, a može se sprijateljiti s gotovo bilo kim te biti u centru pažnje bez da trepne. To su njemu normalne situacije.

Lav je također posvećen uspjehu i zna da ponekad morate riskirati i izaći iz svoje zone udobnosti ako želite uspjeti. Dakle, nema neugode ili sramežljivosti koji ga prate u njegovom osobnom ili profesionalnom životu, piše Your Tango.

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