Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
nevjerojatna promjena

Slamao je srca u 90-ima, a danas ga je teško prepoznati na ulici: Poroci su mu uništili izgled i karijeru

Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
18.07.2026.
u 08:00

Sa skandalima i drogama već se susreo u 90-ima, a pošto nije htio prestati, supstance su ostavile trag na njegovu tijelu i licu. Zbog toga se dugo nije pojavljivao u javnosti, a kada ga fotografi uspiju uloviti, Edward obično izgleda zapušteno i neuredno, te ga rijetko tko prepoznaje

'Terminator 2' i 'Generacija X' zadnjih nekoliko godina puni stupce medija svaki put kada se pojavi u javnosti. No, razlog nisu megauspješni filmovi koje je snimio, već njegov izgled. Naime, Furlong danas ima 48 godine, a mnogi njegovi fanovi uvjereni su da su za veliku promjenu koju vide na novim fotografijama glumca krive teške droge koje je konzumirao. 

Sa skandalima i drogama već se susreo u 90-ima, a pošto nije htio prestati, supstance su ostavile trag na njegovu tijelu i licu. Zbog toga se dugo nije pojavljivao u javnosti, a kada ga fotografi uspiju uloviti, Edward obično izgleda zapušteno i neuredno, te ga rijetko tko prepoznaje. Velika je to razlika od vremena kada je bio perspektivan dječja zvijezda koja je osvajala srca tinejdžerica diljem svijeta.  

Foto: Profimedia

Život ga nije mazio. Nije poznavao oca, a majka je izgubila kontrolu nad njim, pa su brigu o njemu preuzeli njegovi ujna i ujak, sve do ranih tinejdžerskih godina. Već kao 15-godišnjak upustio se u vezu s 29-godišnjom glumicom Jacqueline Domac. Upoznao ju je za vrijeme snimanja Terminatora. Preuzela je i ulogu njegove menadžerice, ali nije se najbolje snašla u tom poslu. Glumio je u nekoliko filmova, no nisu svi bili previše zapaženi, a ni kritičari ga nisu previše hvalili.  Domac mu je postala i zaručnica, no nije dugo potrajalo. Nakon što je poslovni i ljubavni odnos završio, tužila ga je da joj duguje novac koji je zaradila kao njegova menadžerica, a tada je tvrdila i da ju je fizički zlostavljao.  Cijelo to vrijeme, glumac se borio s alkoholizmom, ali i ovisnošću o drogama. 

Ipak, dao je šansu ljubavi, pa je ponovno otvorio svoje srce. Osvojila ga je glumica Rachel Bella s kojom je bio u braku od 2006. do 2014., a dobili su i sina Ethana. Ona je zatražila razvod, a iako ga je nastavio viđati, no morao je činiti to uz nadzor jer su nakon jednog nasumičnog testa, u krvi tada malenog Ethana pronađeni tragovi droge.  Nakon filmova 'Generacija X' i 'Detroit Rock City', Furlong nije uspio snimiti neki zapaženiji film, a u Terminator franšizu vratio se u nastavku 'Dark Fate'. No, radio je samo jedan dan. 

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2
1/10
Ključne riječi
devedesete film glumac Hollywood Edward Furlong showbiz

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
16:06 18.07.2026.

Generacija X je jedan istinit i tragičan film koji prikazuje kako će problem sa crnčugama eskalirati!

MU
Mutniposal
11:21 18.07.2026.

Svatko se promijeni

Avatar Scuderia
Scuderia
10:04 18.07.2026.

I dalje se na fotki iz prve prepozna. Ime uvijek zaboravi, ali kada mu se vidi faca samo si kažem "Terminator 2"

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!