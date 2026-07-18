Naš glumac upozorio na opasnu zaraznu bolest u Jadranskom moru: 'Lako se prenosi među članovima obitelji'

Ljetna sezona je na svom vrhuncu, a pored morskih radosti, u Jadranskom moru postoje i neke opasnosti na koje treba obratiti pažnju. Na jednu takvu upozorio je domaći glumac Marko Cindrić, koji je na svojim društvenim mrežama objavio da u plićaku postoji opasnost od zaraze bakterijskom infekcijom kože zvanom impetigo. Naime, od nje su nastradali Cindrić, njegov dvogodišnji sin Marli i Cindrićev otac. Glumčevu objavu prenosimo u cjelosti:

- Ljudi, ak vam klinci imaju ogrebotine, kraste, ubode, rane,... pripazite kad idete s njima na kupanje u more. Ove godine je opaka situacija s Impetigom u pličaku. Marlija i mene je razvalilo, a mog oca stvarno opako unazadilo. Marli se tek uz antibiotik izvukao. Ja kak treniram sam negdje očito napravio neku ogrebotinu, ili što već i na mene se ulovio isto. Također sam završio na antibiotiku i imam rupu od 2cm u desnom kvadricepsu. Uopće nije bezopasna bakterija. Jede meso - upozorava Cindrić, koji je zatim detaljno objasnio o kakvoj se bolesti radi.

- Do ovog ljeta nisam nikad čuo za Impetigo. Riječ je o ovome: Impetigo je površinska bakterijska infekcija kože koju najčešće uzrokuju bakterije 'Staphylococcus aureus' (zlatni stafilokok) i 'Streptococcus pyogenes' (beta-hemolitički streptokok skupine A). Infekcija zahvaća površinske slojeve kože i izrazito je zarazna, pa se lako prenosi među članovima obitelji, djecom u vrtićima i školama te tijekom bliskog kontakta - ističe glumac i nastavlja:

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- Najčešće se javlja tijekom toplijih mjeseci jer toplina, vlaga, znojenje i češći boravak u skupinama pogoduju razmnožavanju bakterija i njihovom širenju. Male ogrebotine, ubodi komaraca, oguljena koljena ili kožne bolesti poput atopijskog dermatitisa dodatno povećavaju rizik od razvoja infekcije - zaključio je Marko Cindrić u objavi na Facebooku.