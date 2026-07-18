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PAD U FONTANU

VIDEO Mladić se pokušao napiti iz fontane u Marmontovoj, a onda je uslijedio urnebesan pad

Foto: TikTok/Screenshot
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 16:01

Snažan udar vode izbacio ga je iz ravnoteže, nakon čega je završio ravno u fontani.

Ljetna sezona u Splitu gotovo svakodnevno donosi prizore koji privlače pozornost prolaznika, ali i korisnika društvenih mreža. Dok se dio građana nerijetko uznemiri već pri prvim znakovima glasnijeg turističkog provoda te odmah zaziva intervenciju nadležnih službi i snima novi "hit" video, valja priznati da je zabava ipak sastavni dio ljeta. Ipak, pojedini posjetitelji granicu dobrog ukusa i opreza doista uspiju prijeći. Upravo je to učinio mladić čiji je nespretni pothvat pokraj fontane u Marmontovoj ulici ubrzo postao jedan od najupečatljivijih prizora sezone.

Bit će teško nadmašiti ovaj "biser", premda ljeto još traje i nova iznenađenja zasigurno nisu isključena. Mladić se, naime, pokušao napiti vode iz mlaza koji se spušta s visine od nekoliko metara. Snažan udar vode izbacio ga je iz ravnoteže, nakon čega je završio ravno u fontani. Prizor je nasmijao mnoge.

@wardderidder #fyp #voorjou #fy #split #mats @hatsa_matsa ♬ original sound - Akrobeto
Ključne riječi
turisti pad anegdota Split

Komentara 1

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rubinet
16:15 18.07.2026.

Čini mi se namješteno. Glumljeno. Sređeno.Pripremljeno. Zrihtano.Režirano....Ili je iznimno nespretan.

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