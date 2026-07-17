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ZNAKOVIT POSJET

Francuzi otkrili zašto je Aleksandar Vučić pozvan na paradu u Pariz: Pomoć koju Beograd nikad nije do kraja potvrdio

Autor
Sandra Veljković
17.07.2026.
u 19:09

Dok dio članica Europske unije i dalje osporava napredak Srbije prema članstvu, Francuska posljednjih godina gradi sve čvršće partnerstvo s Beogradom

Francuska poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ovogodišnju proslavu Dana pada Bastille – koji je izazvao zanimanje budući da je Vučić bio jedini uzvanik izvan Koalicije voljnih i čelnik države koja nije ni uvela sankcije Rusiji – objašnjava solidarnošću koju je Srbija iskazala prema Ukrajini, doznaje Večernji list iz francuskih izvora. – Ovogodišnji vojni mimohod povodom 14. srpnja bio je posvećen europskom strateškom buđenju i solidarnosti s Ukrajinom. Iako Srbija formalno nije pristupila Koaliciji voljnih, u više je navrata iskazala solidarnost s Ukrajinom. Njezina nazočnost u Parizu, kao i današnje sudjelovanje u Kijevu, u tom su pogledu bili osobito značajni – navodi naš izvor.

Ključne riječi
Srbija Ukrajina Francuska Aleksandar Vučić

Komentara 14

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AL
alojzvodic
19:16 17.07.2026.

Dečko koji voli mimohode nije objasnio kako je došlo do toga da je Srbija potpisala sporazum s Francuskom o izgradnji ne jedne, nego dvije tvornice u Srbiji koje će biti dio koncerna Dassault?

DA
darkovidic88
19:24 17.07.2026.

Ne da EU svog Vučića. Zadovoljava Izrael sa 16% svih potreba za pješačkom municijom (na drugom mjestu, iza samog Izraela) i Ukrajinu, kako je Olena Zelenski lijepo rekla tijekom svog posjeta Beogradu, vitalno.

JZ
Jogurt Zbregov
20:07 17.07.2026.

Francuska je Srbiji tradicionalno naklonjena. No problem Rafalea je veći od toga. Dati Srbiji nove, moderne Rafale, Srbiji koja nije NATO članica i duboko je naklonjena Rusiji, znači predati Rusiji Rafale i svu tu tehnologiju u ruke. Koliko je to pametno?

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