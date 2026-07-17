Francuzi otkrili zašto je Aleksandar Vučić pozvan na paradu u Pariz: Pomoć koju Beograd nikad nije do kraja potvrdio

Francuska poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ovogodišnju proslavu Dana pada Bastille – koji je izazvao zanimanje budući da je Vučić bio jedini uzvanik izvan Koalicije voljnih i čelnik države koja nije ni uvela sankcije Rusiji – objašnjava solidarnošću koju je Srbija iskazala prema Ukrajini, doznaje Večernji list iz francuskih izvora. – Ovogodišnji vojni mimohod povodom 14. srpnja bio je posvećen europskom strateškom buđenju i solidarnosti s Ukrajinom. Iako Srbija formalno nije pristupila Koaliciji voljnih, u više je navrata iskazala solidarnost s Ukrajinom. Njezina nazočnost u Parizu, kao i današnje sudjelovanje u Kijevu, u tom su pogledu bili osobito značajni – navodi naš izvor.