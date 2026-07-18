Demontaža međunarodnog prava zadatak br. 1

Međunarodni kazneni sud (ICC) vodi rat protiv naše zemlje, ne mecima i projektilima, nego snagom tzv. međunarodnog prava. Demontirat ćemo ga ciglu po ciglu i pozivam druge države da nam se pridruže. Izjavio je to Marco Rubio, američki državni tajnik, dokazujući da SAD sustavno radi na demontaži međunarodnog prava.

Uz asistenciju EU, koja nema problem s tim što je SAD nekoliko sudaca ICC-ja stavio pod sankcije te im onemogućio rad. SAD od osnutka ICC-ja smatra da taj sud nema pravo istraživati njihove ratne zločine, a svojevremeno je tražio i da zemlje diljem svijeta potpišu da se američki državljani osumnjičeni za ratne zločine neće izručivati ICC-ju. Za one koji ne znaju što je bilo, Hrvatska to 2003. nije potpisala, zahvaljujući tadašnjem predsjedniku Stjepanu Mesiću i premijeru Ivici Račanu, iako je SAD radio neviđen pritisak da se njihovi državljani aboliraju od međunarodnog prava.