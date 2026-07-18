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OSOBA TJEDNA: MARCO RUBIO

Demontaža međunarodnog prava zadatak br. 1

storyeditor/2026-07-16/rubio.jpg
Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.07.2026.
u 15:08

SAD od osnutka ICC-ja smatra da taj sud nema pravo istraživati njihove ratne zločine, a svojevremeno je tražio i da zemlje diljem svijeta potpišu da se američki državljani osumnjičeni za ratne zločine neće izručivati ICC-ju

Međunarodni kazneni sud (ICC) vodi rat protiv naše zemlje, ne mecima i projektilima, nego snagom tzv. međunarodnog prava. Demontirat ćemo ga ciglu po ciglu i pozivam druge države da nam se pridruže. Izjavio je to Marco Rubio, američki državni tajnik, dokazujući da SAD sustavno radi na demontaži međunarodnog prava.

Uz asistenciju EU, koja nema problem s tim što je SAD nekoliko sudaca ICC-ja stavio pod sankcije te im onemogućio rad. SAD od osnutka ICC-ja smatra da taj sud nema pravo istraživati njihove ratne zločine, a svojevremeno je tražio i da zemlje diljem svijeta potpišu da se američki državljani osumnjičeni za ratne zločine neće izručivati ICC-ju. Za one koji ne znaju što je bilo, Hrvatska to 2003. nije potpisala, zahvaljujući tadašnjem predsjedniku Stjepanu Mesiću i premijeru Ivici Račanu, iako je SAD radio neviđen pritisak da se njihovi državljani aboliraju od međunarodnog prava. 
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storyeditor/2026-07-16/rubio.jpg
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Ključne riječi
SAD Marco Rubio osoba tjedna

Komentara 1

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BR
Brnjonjo
15:39 18.07.2026.

ICC politički sud ne transparentan politički alat. Mesić Račan u kontinuitetu antihrvatske veleizdajničke politike djelovali su preko ovoga suda u više navrata. Kada se pogleda rezultate tog suda i što je sudio je za plakat. Hrvatska razore spaljena i toliki pobijeni a on sudi za neko prekomjerno granatiranje agresora. Snimke tog prekomjernog granatiranja nakon ulaska oslobodilačke HV jedva daju naslutiti da je tu bilo ratnih djelovanja. Taj politički sud progoni BiH Hrvate unatoč tomu što gdje nije bilo Herceg-Bosne i HVO a nije ostalo Hrvata. Gdje je bio HVO ostali su Hrvati ali ostali narodi što se ne može reći za prostor e koji su držali Muslimani i Srbi. Metla etničkog čišćenja pomela je Hrvate iz cijele BiH i to ne smo od 91-e već od prije.

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Kako navodi policija, Austrijanac je upravljao osobnim automobilom švicarskih registracijskih oznaka te se kretao lijevom prometnom trakom. Prilikom prestrojavanja u desnu traku nije se uvjerio da to može učiniti sigurno, zbog čega je udario u teretni automobil bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka s priključenom cisternom, kojim je upravljao 34-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

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