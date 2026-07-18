Pogodila su ih već dva vala, sada dolazi treći: Temperature skaču do 45°C

Ovaj toplinski val će biti pogoršan anticiklonom koja će nad Španjolskom tijekom nekoliko dana zarobiti suh zrak iz Sjeverne Afrike te podići temperaturu na izvanredno visoke razine, kazali su iz AEMET-a. Očekuje se da će se vrućine pogoršavati do četvrtka kada bi prema prognozama mogle doseći vrhunac, a temperature bi mogle prijeći 45 Celzijevih stupnjeva u nekim izoliranim područjima.

"Razina opasnosti će biti značajna tijekom najtoplijih sati u danu, a naročito za aktivnosti na otvorenom i za osjetljive skupine", upozorila je meteorološka služba. Španjolska se ovog ljeta već suočila s dvama toplinskim valovima, jednim krajem lipnja kada su temperaturni rekordi oboreni diljem Europe te drugim početkom srpnja.

Španjolska se suočila s najtoplijim početkom ljeta otkako su počela mjerenja 1961., objavio je AEMET u utorak. Prosječna temperatura između 1. lipnja i 15. srpnja je iznosila 24,5 Celzijevih stupnjeva, što je 3,3 stupnja više od prosjeka u razdoblju od 1991. do 2020., koji je iznosio 21,2 stupnja, kazao je glasnogovornik AEMET-a Ruben del Cambo za AFP.

Prema znanstvenicima, klimatske promjene koje uzrokuju ljudi povećavaju trajanje, intenzitet i učestalost toplinskih valova koji isušuju vegetaciju te povisuju rizik od šumskih požara. Požar koji je u srpnju izbio u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeriji doveo je do smrti 13 osoba.