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330 SVINJA ZAUSTAVLJENO

Oglasio se veterinar koji je zaustavio katastrofu: ‘34 godine radim u struci i nikada ovo nisam doživio’

Osijek: Izjava ministra Vlajčića nakon održanog sastanka pod temom Afričke svinjske kuge
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 15:21

Nakon dolaska na mjesto događaja od vozača je zatražio dokumentaciju koja je morala pratiti životinje tijekom prijevoza.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj je konferenciji za novinare izvijestio o aktualnoj situaciji povezanoj s afričkom svinjskom kugom i novim slučajevima zaraze. Posebno se osvrnuo na događaj u Jalžabetu, gdje je veterinar iz Veterinarske stanice Varaždin u petak zaustavio istovar više od 300 svinja. Prema ministrovim riječima, pravodobnom reakcijom spriječene su moguće ozbiljne posljedice jer su životinje dopremljene iz područja u kojem je potvrđeno žarište bolesti. "Došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, prešle su pola Hrvatske. Ne pričamo, dakle, o švercu dvije, tri svinje nekim kukuruzištem, stranputicom, ne pričamo o kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego o tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske nadomak velike farme od 3000 svinja pored Varaždina", ispričao je ministar.

Istovar životinja zaustavio je veterinar Dario Ivaniš, koji je toga dana obavljao redovite poslove na terenu u obližnjem naselju. Iz tvrtke su ga pozvali da provjeri tri kamiona koja su stigla na farmu smještenu u neposrednoj blizini velikog uzgojnog objekta. "Jučer sam radio na terenu u obližnjem selu. Zvali su me iz firme da pogledam tri kamiona jer išli na farmu koja se nalazi 100 metara od naše farme koja ima oko 3000 svinja", ispričao je za 24sata.

Nakon dolaska na mjesto događaja od vozača je zatražio dokumentaciju koja je morala pratiti životinje tijekom prijevoza. Pregledom kamiona uočio je da svinje nisu bile propisno označene, zbog čega je odmah zabranio njihov istovar i obavijestio nadležnu inspekciju. "Pogledao sam u kamion i vidio da niti jedna svinja nema markicu. Rekao sam im da ne istovaruju svinje prije nego vidimo što je, jer svinje nemaju oznake. Odmah sam pozvao inspekciju na daljnje postupanj", rekao je Ivaniš dodavši kako su registracije vozila bile iz Osječko-baranjske županije.

Vozači mu, kako navodi, nisu mogli pružiti dodatne informacije o podrijetlu životinja ni okolnostima prijevoza. Istaknuli su tek da su angažirani kao vozači te da nisu upoznati s drugim pojedinostima. "Vozači mi nisu ništa rekli, rekli su samo da su šoferi i da ništa ne znaju. Ovo me sve jako iznenadilo, 34 godine radim u struci i nikada ovo nisam doživio. Od jučer razmišljam kako to netko može napraviti", dodao je veterinar. Po dolasku inspektora Ivanišu je rečeno da više ne mora ostati na lokaciji. Daljnje postupanje, utvrđivanje podrijetla životinja i istragu o okolnostima njihova prijevoza preuzele su nadležne službe.
Ključne riječi
veterinar David Vlajčić Afrička svinjska kuga

Komentara 1

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BR
Brekalo
16:34 18.07.2026.

Pivac

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