FOTO Pogled na cijeli Zagreb i useljenje bez ulaganja: Evo koliko košta ovaj stan u Zagrebu
Na zagrebačkom Sopotu, u Ulici Viktora Kovačića, na tržištu se našao potpuno renoviran trosobni stan koji se nalazi na posljednjem, 16. katu stambenog nebodera u neposrednoj blizini Porezne uprave u Novom Zagrebu. Za ovu nekretninu potrebno je izdvojiti 289.000 eura, javljaju iz agencije za nekretnine Opereta.
Stan ima ukupnu podnu površinu od 63 četvorna metra (59,14 m² upisanih u zemljišne knjige), a zahvaljujući položaju na vrhu zgrade pruža otvoren pogled na sve dijelove Zagreba. Dvostrano je orijentiran, što osigurava obilje prirodnog svjetla tijekom cijelog dana.
Raspored uključuje ulazni prostor s ugradbenim ormarima i zasebno organiziranim dijelom za vešeraj, prostrani dnevni boravak povezan s potpuno novom i opremljenom kuhinjom, dvije komforne spavaće sobe te kupaonicu. Jedna od spavaćih soba ima izlaz na loggiu, koja dodatno povećava funkcionalnost stana.
Nekretnina je nedavno prošla potpunu adaptaciju. Ugrađeni su novi parketi, stolarija, klima-uređaji, namještaj izrađen po mjeri te kućanski aparati koji su još pod jamstvom. Stan se prodaje potpuno namješten, što budućim vlasnicima omogućuje useljenje bez dodatnih ulaganja.
Jedna od najvećih prednosti ove nekretnine je njezina lokacija. U neposrednoj blizini nalaze se tramvajska stajališta, jezero Bundek, trgovački centri, parkovi te brojni sadržaji potrebni za ugodan svakodnevni život u gradu.