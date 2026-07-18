Oni koji rade nelegalno, trebaju kazneno odgovarati, pa i zatvorom

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je jučer na izvanrednoj konferenciji za medije u Vukovaru kako je u Hrvatskoj vrlo ozbiljno stanje s afričkom svinjskom kugom jer je samo prekjučer otkriveno 12 novih slučajeva.

Borba traje i 30 godina

– Prije nekoliko dana tijekom samo jednoga dana zabilježeno je 18 novih izbijanja afričke svinjske kuge. Trećina od ukupno 89, zabilježena je u posljednjih nekoliko dana – rekao je ministar i naveo da je prekjučer lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih identifikacijskih oznaka došle u Jalžabet u okolicu Varaždina.

– Došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, prešle su pola Hrvatske. Ne govorimo, dakle, o švercu dvije-tri svinje nekim kukuruzištem, stranputicom, ne govorimo o kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego o tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske nadomak velike farme od tri tisuće svinja pored Varaždina – prema pisanju Hine naveo je Vlajčić, pritom pohvalivši veterinara jer je "njegovom hrabrošću, odlučnošću i odgovornošću izbjegnuta katastrofa".

– Ugroženo nam je cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a time i gospodarstvo Hrvatske. Nakon 5,8 milijuna eura, od toga 4,8 milijuna eura u ovoj godini za 79 korisnika, nakon što smo se mjesecima pripremali s lokalnim stožerima za novi val bolesti i nakon uloženih tri milijuna eura u biosigurnost, imamo nerealno stanje na terenu. Nema te policije koja može nadzirati svaku cestu i seoski put ako se ovako ponašamo, premda i nadzor moramo pojačati. Nema te inspekcije koja može biti na svakoj farmi u svakom trenutku, ali i nju moramo pojačati. Isto tako, nema ni mjera koje će proizvesti čarobne učinke ako ih se ne pridržavamo. Nećemo odustati ni od mjera ni od pomoći našim svinjogojcima – kazao je još ministar, najavljujući reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji, a prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Vlajčić je najavio i hitan sastanak s Hrvatskim lovačkim savezom zbog pojačanog odstrela divljih svinja.

O svemu smo razgovarali i sa županom Brodsko-posavske županije Danijelom Marušićem. – Veterinarski sustav funkcionira. Ta je bolest opasna i neke su se zemlje borile i 30 godina protiv nje. Mi smo na istočnom dijelu naše županije već imali ugrožena sela i doista svi tome trebamo pristupiti jako ozbiljno – kazao je Marušić. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček bio je puno oštriji.

– Naravno da je u ovom slučaju potrebno ozbiljno postupanje svih onih koji su u sustavu svinjogojstva, od samih vlasnika svinja preko veterinarske inspekcije do resornog Ministarstva poljoprivrede. Nepojmljivo mi je da u trenucima kada imate aktivno 89 žarišta u Hrvatskoj netko s istoka Hrvatske bez ikakve kontrole može prebaciti tri kamiona s više od 300 svibnja bez ikakvih markica u Varaždin. Postavlja se pitanje – koje mjere uopće poduzima resorno ministarstvo, u smislu izlaska i ulaska te napuštanja županija u kojima su žarišta bolesti. Ministar očito nije dorastao ovom zadatku i poručio bih mu da ne bude TikTok ministar i ministar maneken, nego da se počne baviti poslom za koji je plaćen, jer se bojim da bi se mogla ponoviti situacija iz vremena ministrice Vučković kada je zbog zakašnjelih reakcija došlo do masovnog ubijanja svinja, ponajviše onih zdravih – kazao je Pavliček.

Neizvršavanje zapovijedi

Čelnik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Damir Jagić složio se sa svim što je rekao ministar, dodajući da se svinjsku kugu preko noći može "preseliti" 300 kilometara dalje. Svoj nam je stav iznio i čelnik Odbora za svinjogojstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Antun Golubović. – Osuđujemo to što se dogodilo s 300 svinja i svi akteri koji su u to bili upetljani trebaju debelo odgovarati. Mi smo s uzgojem svinja u Hrvatskoj spali na ispod 50 posto i kada netko nelegalno radi takav transport tolikog broja svinja i na tako veliku udaljenost, za to stvarno netko treba kazneno odgovarati, pa čak i završiti u zatvoru. Ugrožava se proizvodnja hrane, koja ionako nije samodostatna. Tri godine vodi se borba protiv afričke svinjske kuge i sad je to eskaliralo. Strogo osuđujemo sve nelegalne radnje, a i zabrinula nas je ministrova izjava vezana uz lovce. Od prvog smo dana zagovarali da se sve divlje svinje trebaju izloviti u zoni 3, a izvan zone 3 treba ih svesti na biološki minimum. I ministar je prije godinu dana izdao naredbu o odstrelu divljih svinja, ali često vidimo da nam divlje svinje marširaju čak i rubnim dijelovima Zagreba i gradova u Dalmaciji, a prema tvrdnjama struke glavni prijenosnik afričke svinjske kuge su upravo divlje svinje. Znači, netko nije izvršio ministrovu zapovijed i za to bi trebao odgovarati. Trebalo bi se pozabaviti i lovačkim savezom i lovačkim lobijem, koji očito nisu izvršili ministrovu zapovijed – kazao je Golubović.