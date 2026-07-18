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MNOGI BI SE ZBOG OVOGA PRESELILI

Posao na jednom od najljepših hrvatskih otoka: Plaća 3600 eura, pomažu i oko stanovanja

Izgradnju ribarske luke u Komiži prati mnoštvo optužbi za devastaciju okoliša zbog nekontroliranog nasipavanja
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 12:49

Javna ustanova Geopark Viški arhipelag traži izvršnog direktora ili direktoricu koji će voditi UNESCO Global Geopark Viški arhipelag sa sjedištem u Komiži

Nije lako pronaći posao na Jadranu koji uz dobru plaću nudi i pomoć oko stanovanja, no upravo takva prilika otvorena je u Komiži. Na otoku Visu raspisana su dva natječaja za posao, a za jedno radno mjesto nudi se 3600 eura bruto plaće i 400 eura mjesečno za stanovanje, dok drugo donosi 2100 eura bruto.Javna ustanova Geopark Viški arhipelag traži izvršnog direktora ili direktoricu koji će voditi UNESCO Global Geopark Viški arhipelag sa sjedištem u Komiži. Mandat traje četiri godine, uz probni rad od šest mjeseci, piše Slobodna Dalmacija.

Uz 3600 eura bruto mjesečno, odabranom kandidatu osigurava se i 400 eura mjesečne subvencije za troškove stanovanja. Kako navode iz Geoparka, traže odgovornu, proaktivnu i motiviranu osobu koja će voditi rad ustanove, upravljati timom i projektima, razvijati nova partnerstva i izvore financiranja te dodatno jačati položaj Viškog arhipelaga u UNESCO-ovoj svjetskoj mreži geoparkova. Cilj je povezivanje geološke, prirodne i kulturne baštine s lokalnom zajednicom te poticanje održivog razvoja, obrazovanja, gospodarstva i turizma.Prijave za ovaj natječaj otvorene su do 22. srpnja  u 23.59 sati.

Osim toga, zaposlenike traži i Nautički centar Komiža, koji je raspisao natječaj za kućnog majstora ili majstoricu. Posao uključuje održavanje objekata, javnih površina i opreme, manje građevinske, bravarske i stolarske radove, održavanje zelenih površina, postavljanje i popravak opreme, pomoć pri organizaciji događanja te intervencije nakon nevremena i drugih izvanrednih situacija.Za to radno mjesto nudi se 2100 eura bruto plaće, a kandidati moraju imati najmanje PKV kvalifikaciju, godinu dana iskustva na sličnim poslovima, vozačku dozvolu B kategorije, potvrdu o nekažnjavanju i opću zdravstvenu sposobnost. Prijave su otvorene do 21. srpnja pa je ostalo svega još nekoliko dana za prijavu. 
Ključne riječi
Komiža posao sezona

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