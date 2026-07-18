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VLADIMIR ARSENIJEVIĆ

Kada pretuku pisca, to nije incident, nego kontrolirani sustav koji vodi do vrha vlasti

Autor
Hrvoje Zovko
18.07.2026.
u 15:16

Jedan od najvažnijih suvremenih književnika na ovim prostora, najmlađi dobitnik NIN-ove nagrade i građanski aktivist koji je nedavno pretučen u Beogradu govori o dramatičnom stanju u sredinama u kojima živimo

Moram priznati da sam prilično deprimiran ukupnom političkom slikom u Srbiji. Studentski pokret samo je jedan njezin dio i sam po sebi ne daje mnogo razloga za optimizam, bez imalo okolišanja ističe u velikom intervjuu za Obzor sjajni srpski pisac Vladimir Arsenijević, koji je zbog Srebrenice bio meta fizičkog napada u Beogradu. U razgovoru Arsenijević do najsitnijih detalja analizira srbijansko društvo, za koje ne vjeruje da ga postojeće politike mogu promijeniti.

Gospodine Arsenijeviću, prije svega želim reći da mi je iskreno žao zbog fizičkog napada koji ste doživjeli. Takvo je iskustvo uvijek traumatično. Je li vam uopće bilo na pameti da bi se nešto takvo moglo dogoditi, i to uoči komemoracije genocida u Srebrenici?

Ključne riječi
studenti Srbija prosvjedi Srebrenica

Komentara 2

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Avatar Matenate
Matenate
15:41 18.07.2026.

Evo ga kontravezni autor filma mirotvorac, film je lažnjak čista krivotvorina sa namjerom. Kontravezni dnonovinar, dokazano sklon nasilnim ispadima. Strastveni srboslinavac. Promotor yugofašizma

PA
Pajdo
15:44 18.07.2026.

Nemoguće od vraga napravit angela

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Kako navodi policija, Austrijanac je upravljao osobnim automobilom švicarskih registracijskih oznaka te se kretao lijevom prometnom trakom. Prilikom prestrojavanja u desnu traku nije se uvjerio da to može učiniti sigurno, zbog čega je udario u teretni automobil bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka s priključenom cisternom, kojim je upravljao 34-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

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