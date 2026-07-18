Kada pretuku pisca, to nije incident, nego kontrolirani sustav koji vodi do vrha vlasti

Moram priznati da sam prilično deprimiran ukupnom političkom slikom u Srbiji. Studentski pokret samo je jedan njezin dio i sam po sebi ne daje mnogo razloga za optimizam, bez imalo okolišanja ističe u velikom intervjuu za Obzor sjajni srpski pisac Vladimir Arsenijević, koji je zbog Srebrenice bio meta fizičkog napada u Beogradu. U razgovoru Arsenijević do najsitnijih detalja analizira srbijansko društvo, za koje ne vjeruje da ga postojeće politike mogu promijeniti.



Gospodine Arsenijeviću, prije svega želim reći da mi je iskreno žao zbog fizičkog napada koji ste doživjeli. Takvo je iskustvo uvijek traumatično. Je li vam uopće bilo na pameti da bi se nešto takvo moglo dogoditi, i to uoči komemoracije genocida u Srebrenici?