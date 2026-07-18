Izjava učitelja u 'Nedjeljom u 2' izazvala je buru reakcija: 'Najkomotnije je živjeti da nemaš djecu!'

Još jedna zanimljiva sezona popularne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" je iza nas, a voditelj Aleksandar Stanković ovih dana se prisjeća gostiju koji su izazvali najveći interes gledatelja. Posljednji u nizu je naš poznati astronom i učitelj Korado Korlević. - Osmijeh na usnama imam danas kada ugostim Korada Korlevića, čovjeka koji je prepun znanja i koji to znanje vrlo dobro zna pokazati prema van. Pozvali smo ga da upozori na opasnosti s kojima se suočavamo, a ponajviše zbog toga jer, kako kaže, previše ulažemo u povijest, a premalo u druge oblike obrazovanja i Korlević kaže - ako će tako biti za 100 godina, nas biti neće - govori Stanković u videu objavljenom na Facebooku.

Zatim je uslijedila snimka iz studija emisije u kojoj Korlević govori: - Ove generacije ne žele ići u problem koji se zove roditeljstvo. Najkomotnije je živjeti da nemaš djecu! Možeš putovati, možeš... Raditi što te volja. Možeš igrati videoigre cijeli dan da nitko ne njurga i ne smeta. Unutar 50-ak godina počinje pad broja stanovnika na zemlji. Ako sve ide najlošije i bez ratova, mi smo na 2 milijarde krajem ovog stoljeća. Homo Sapiens je došao do one granice kad mi krećemo izumirati, a da nas nitko ne ubija sa strane - zaključio je profesor čije gostovanje na HRT-u u cjelosti možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju. Gotovo svakodnevno stižu vijesti o novim napadima i vojnim akcijama na području Irana i Izraela, a napetosti u regiji i dalje rastu. Analitičari upozoravaju kako se nalazimo u razdoblju dubokih globalnih promjena u kojem nastaju novi blokovi moći, dok aktualne ratne eskalacije postupno mijenjaju geopolitičku kartu svijeta. O tim je procesima govorio astronom i edukator Korado Korlević u “Nedjeljom u 2”.

Pljušte reakcije na izjave učitelja iz 'Nedjeljom u 2'! Evo što komentiraju gledatelji

Korlevićevo gostovanje izazvalo je velik interes među gledateljima emisije, a brojni su na društvenim mrežama komentirali njegove izjave. Mnogi su istaknuli kako ih je njegovo promišljanje o svjetskim zbivanjima snažno dojmilo. “Ovaj čovjek je genijalac”, napisao je jedan gledatelj, dok je drugi podsjetio na njegov dugogodišnji rad s mladima: “Izuzetan čovjek! Moj je sin kao dijete gotovo svaku noć bio u Višnjanu i uživao u novim saznanjima... Korado zna prenijeti znanje i zainteresirati djecu. Kapa do poda!” Neki su gledatelji posebno naglasili način na koji objašnjava složene teme. “Realan, normalan i iznimno pametan čovjek. Sve je rečeno jednostavno i ponizno, a bojim se da je točno opisao ono što se događa i što bi se moglo dogoditi”, stoji u jednom od komentara. Drugi su ga opisali kao “jednog od najpametnijih ljudi na ovim prostorima koji zrači smirenošću i mudrošću”, iako je bilo i onih koji su primijetili da se ne slažu uvijek sa svim njegovim izjavama, ali smatraju da je u ovom slučaju “njegova izjava na mjestu”.

Bez obzira na različita mišljenja, mnogi su se složili u jednom, Korlevićevo gostovanje potaknulo je raspravu i otvorilo pitanja o smjeru u kojem se svijet danas kreće, ali i o tome kakve bi promjene mogle obilježiti desetljeća koja dolaze.