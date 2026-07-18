Izjava učitelja u 'Nedjeljom u 2' izazvala je buru reakcija: 'Najkomotnije je živjeti da nemaš djecu!'

Još jedna zanimljiva sezona popularne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" je iza nas, a voditelj Aleksandar Stanković ovih dana se prisjeća gostiju koji su izazvali najveći interes gledatelja. Posljednji u nizu je naš poznati astronom i učitelj Korado Korlević. - Osmijeh na usnama imam danas kada ugostim Korada Korlevića, čovjeka koji je prepun znanja i koji to znanje vrlo dobro zna pokazati prema van. Pozvali smo ga da upozori na opasnosti s kojima se suočavamo, a ponajviše zbog toga jer, kako kaže, previše ulažemo u povijest, a premalo u druge oblike obrazovanja i Korlević kaže - ako će tako biti za 100 godina, nas biti neće - govori Stanković u videu objavljenom na Facebooku.
Zatim je uslijedila snimka iz studija emisije u kojoj Korlević govori: - Ove generacije ne žele ići u problem koji se zove roditeljstvo. Najkomotnije je živjeti da nemaš djecu! Možeš putovati, možeš... Raditi što te volja. Možeš igrati videoigre cijeli dan da nitko ne njurga i ne smeta. Unutar 50-ak godina počinje pad broja stanovnika na zemlji. Ako sve ide najlošije i bez ratova, mi smo na 2 milijarde krajem ovog stoljeća. Homo Sapiens je došao do one granice kad mi krećemo izumirati, a da nas nitko ne ubija sa strane - zaključio je profesor čije gostovanje na HRT-u u cjelosti možete pogledati OVDJE.
Podsjetimo, sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju. Gotovo svakodnevno stižu vijesti o novim napadima i vojnim akcijama na području Irana i Izraela, a napetosti u regiji i dalje rastu. Analitičari upozoravaju kako se nalazimo u razdoblju dubokih globalnih promjena u kojem nastaju novi blokovi moći, dok aktualne ratne eskalacije postupno mijenjaju geopolitičku kartu svijeta. O tim je procesima govorio astronom i edukator Korado Korlević u “Nedjeljom u 2”.Pljušte reakcije na izjave učitelja iz 'Nedjeljom u 2'! Evo što komentiraju gledatelji
Korlevićevo gostovanje izazvalo je velik interes među gledateljima emisije, a brojni su na društvenim mrežama komentirali njegove izjave. Mnogi su istaknuli kako ih je njegovo promišljanje o svjetskim zbivanjima snažno dojmilo. “Ovaj čovjek je genijalac”, napisao je jedan gledatelj, dok je drugi podsjetio na njegov dugogodišnji rad s mladima: “Izuzetan čovjek! Moj je sin kao dijete gotovo svaku noć bio u Višnjanu i uživao u novim saznanjima... Korado zna prenijeti znanje i zainteresirati djecu. Kapa do poda!” Neki su gledatelji posebno naglasili način na koji objašnjava složene teme. “Realan, normalan i iznimno pametan čovjek. Sve je rečeno jednostavno i ponizno, a bojim se da je točno opisao ono što se događa i što bi se moglo dogoditi”, stoji u jednom od komentara. Drugi su ga opisali kao “jednog od najpametnijih ljudi na ovim prostorima koji zrači smirenošću i mudrošću”, iako je bilo i onih koji su primijetili da se ne slažu uvijek sa svim njegovim izjavama, ali smatraju da je u ovom slučaju “njegova izjava na mjestu”.
Bez obzira na različita mišljenja, mnogi su se složili u jednom, Korlevićevo gostovanje potaknulo je raspravu i otvorilo pitanja o smjeru u kojem se svijet danas kreće, ali i o tome kakve bi promjene mogle obilježiti desetljeća koja dolaze.
Potpuno ste okrenuli ono što je čovjek rekao. Naslov sugerira drugi zaključak od smisla njegove izjave. Pitajte ga ponovo što je mislio pod tim ako niste shvatili.