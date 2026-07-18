Populist posebna kova: za razliku od Viktora Orbána i Zorana Milanovića, Janez Janša je od prvog dana čvrsto uz Ukrajinu

Politička situacija u Sloveniji nakon nedavne smjene vlasti i dolaska na vlast manjinske vlade Janeza Janše sve je dinamičnija i kaotičnija. Dok osebujni novi predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović nakon posjeta Beogradu najavljuje i posjet Moskvi, ignorirajući europsku diplomatsku izolaciju Moskve zbog agresije na Ukrajinu, a usto i ponovno bombastično predlaže raspisivanje referenduma o slovenskom članstvu u NATO-u, što je bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja njegove desničarsko-populističke stranke Resnica (Istina), najmanje parlamentarne stranke u Sloveniji, premijer Janša čini sve suprotno od svog predsjednika parlamenta, kojeg je na iznenađenje cjelokupne političke scene i instalirao na tu poziciju.