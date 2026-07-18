Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Populist posebna kova: za razliku od Viktora Orbána i Zorana Milanovića, Janez Janša je od prvog dana čvrsto uz Ukrajinu

18.07.2026. u 12:23

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nedavno je Sloveniju optužio za manipulaciju brojkama i uključivanje projekata obnove u obrambene izdatke

Politička situacija u Sloveniji nakon nedavne smjene vlasti i dolaska na vlast manjinske vlade Janeza Janše sve je dinamičnija i kaotičnija. Dok osebujni novi predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović nakon posjeta Beogradu najavljuje i posjet Moskvi, ignorirajući europsku diplomatsku izolaciju Moskve zbog agresije na Ukrajinu, a usto i ponovno bombastično predlaže raspisivanje referenduma o slovenskom članstvu u NATO-u, što je bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja njegove desničarsko-populističke stranke Resnica (Istina), najmanje parlamentarne stranke u Sloveniji, premijer Janša čini sve suprotno od svog predsjednika parlamenta, kojeg je na iznenađenje cjelokupne političke scene i instalirao na tu poziciju.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina Zoran Milanović Viktor Orban Slovenija Janez Janša

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!