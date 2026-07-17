Krenuli u obračun protiv čuvanja mjesta na plažama: Uklonili ostavljene ručnike i ležaljke

Komunalni redari Grada Paga krenuli su u pojačani nadzor javnih površina, a prve intervencije nisu dugo čekale. Na službenoj Facebook stranici Grada objavljene su fotografije na kojima redari uklanjaju ručnike i ležaljke ostavljene na plaži radi rezervacije mjesta, kao i, na iznenađenje mnogih, čamac na napuhavanje koji je bio ostavljen u uskoj ulici povijesne jezgre. Riječ je o početku pojačanih kontrola koje će se tijekom turističke sezone provoditi na području cijelog grada kako bi se očuvali red, čistoća, sigurnost i nesmetano korištenje javnih površina.

Foto: Screenshot/Facebook

Kako navode iz Grada, nadzor će se provoditi u skladu s Odlukom o komunalnom redu i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Posebna pozornost bit će usmjerena na održavanje čistoće javnih površina, pravilno odlaganje otpada, korištenje javnih površina u skladu s izdanim odobrenjima, poštivanje zabrane loženja vatre na otvorenom te propisa koji se odnose na držanje kućnih ljubimaca.

Poseban naglasak stavljen je na staru gradsku jezgru, gdje će komunalni redari nadzirati ostavljaju li građani, iznajmljivači i ugostitelji na javnim površinama predmete koji otežavaju prolaz ili narušavaju izgled grada. To se odnosi na stolove, stolce, suncobrane, ležaljke, bicikle, sušila za rublje, velike posude za cvijeće i druge predmete koji ne bi smjeli ostajati na javnim površinama. Iz Grada pritom ističu kako žele očuvati prepoznatljivu tradiciju stare gradske jezgre. Zbog toga je ispred vlastitih kuća i dalje dopušteno postaviti tradicionalni štokelić i mali stol, pod uvjetom da se nakon korištenja uklone i unesu u nekretninu.

Pod povećalom će biti i ugostiteljske terase, montažni kiosci i druge pokretne naprave kako bi se provjerilo koriste li isključivo površine za koje imaju odobrenje. Na gradskim plažama redari će, uz održavanje čistoće, nadzirati ostavljanje ručnika i druge opreme kojom se unaprijed zauzimaju mjesta, nepropisno postavljene ležaljke i suncobrane te pridržavanje pravila o boravku pasa, javljaju iz Grada.

Pojačane kontrole očekuju i vozače. Prometni redari nadzirat će nepropisno parkiranje, dok će se nadzor vozila u pješačkim zonama i povijesnoj jezgri provoditi u suradnji s policijom. Iz Grada ističu kako je svrha ovih aktivnosti prije svega preventivna te da je cilj očuvati urednost, sigurnost i prepoznatljiv izgled Paga tijekom turističke sezone. U slučaju utvrđenih nepravilnosti redari će postupati u skladu sa zakonskim ovlastima.