Tragedija u dvorištu kuće u okolici Zagreba: Dijete se tijekom igre utopilo

U teškoj tragediji koja se dogodila u petak poslijepodne na istoku Zagrebačke županije život je izgubilo dijete koje je, prema prvim informacijama policije, tijekom igre palo u iskop ispunjen vodom. Kako je priopćila policija, nesreća se dogodila u neograđenom dvorištu obiteljske kuće. Dijete je najvjerojatnije tijekom igre palo u iskop dimenzija oko 55 puta 13 metara, ispunjen vodom dubine približno jednog metra.

Dijete je pronašla članica obitelji koja mu je odmah pokušala pomoći do dolaska hitne medicinske pomoći, no unatoč svim naporima liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obaviti obdukcija. Policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti ove tragične nesreće.