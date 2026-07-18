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AUTOCESTA ZAGREB DO PULA

Zbog proširenja čvora Matulji uklanjali kuće

Matulji: Ministar Oleg Butković na uvođenju izvođača u posao dogradnje čvora Matulji
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Autor
Snježana Bičak
18.07.2026.
u 16:51

Projekt izgradnje punog profila Istarskog ipsilona od tunela Učka do čvora Matulji iznosi 200 milijuna eura

Još ovo ljeto gužvat ćete se na riječkoj obilaznici kod čvora Matulji ako idete prema Istri, s obzirom na to da se promet odvija usporeno zbog opsežnih radova nakon kojih ćete trasom od Rijeke do tunela Učka ubuduće prometovati punim profilom autoceste.

Veći kapacitet i protočnost

– Dogradnja čvora Matulji – Opatija odvija se po planu, radovi su počeli u svibnju 2025. godine, a njihov završetak očekuje se u prvom kvartalu 2027. godine, odnosno prije ugovorenog roka izvođenja od dvije godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 17,7 milijuna eura, a izvođač je tvrtka GP Krk d.d. Realizacijom projekta omogućit će se povezivanje autocesta A7 i A8 u punom profilu. Trenutačno čvor Matulji – Opatija povezuje riječku obilaznicu (A7) i autocestu A8 s kružnim raskrižjem na državnoj cesti DC8, preko kojeg su povezane prometne mreže grada Opatije i Općine Matulji. Budući da se na dijelu autoceste A8 promet još uvijek odvija jednim kolnikom, postojeće prometno rješenje ograničava kapacitet i protočnost – pojasnili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Projekt se provodi, dodaju, usporedno s dogradnjom posljednje dionice A8 između tunela Učka i čvora Matulji, koju provodi BINA-Istra. Time će se povećati kapacitet i protočnost prometa na ovom dijelu cestovne mreže, poboljšati prometna povezanost riječkog prstena i Kvarnera te unaprijediti uvjeti za lokalni promet uvođenjem novog priključka na rotor na državnoj cesti DC8 i ukidanjem privremenog rotora na A8.

– Za potrebe realizacije projekta proširenja čvora bilo je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, koji su u cijelosti riješeni. Proveden je postupak izvlaštenja, budući da se lokacija čvora nalazi u naseljenom području, pa je nekoliko obitelji iseljeno s lokacije – dodaju iz Ministarstva čiji je prvi čovjek obišao lokacije gradilišta s istarske strane tunela Učka i sa strane Primorsko-goranske županije, odnosno od čvora Matulji, odakle se tunelom spaja na Istarski ipsilon.

– Ovo je jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj koju godišnje posjeti više od pet milijuna turista, od kojih više od 95 posto dolazi cestovnim putem. Velik dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti i za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno me veseli što će, uz dovršetak ove dionice, most Mirna te vijadukt Limska draga biti dograđeni u puni profil. Time ćemo dobiti punu protočnost Istarskog ipsilona i kvalitetniju prometnu povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja Istarskog ipsilona u istarski X. Vjerujem da je to projekt koji nas očekuje u sljedećim godinama i kojim ćemo dugoročno zaokružiti autocestovnu mrežu u Istarskoj županiji – kazao je o projektu istarski župan Boris Miletić, koji je zahvalio ministru Olegu Butkoviću na podršci realizaciji prometnih projekta u Istri te čestitao BINA-Istri kao koncesionaru i svim izvođačima.

Istarski X u planu

– Završetkom dogradnje čvora Matulji i punog profila Istarskog ipsilona, Istra će biti u potpunosti povezana s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule. Riječ je o jednom od najvažnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, koji će, osim kvalitetnijeg povezivanja Istre s ostatkom zemlje, riješiti i dugogodišnje prometno usko grlo na području Matulja i Opatije te znatno povećati sigurnost i protočnost prometa. Vrijednost projekta izgradnje punog profila Istarskog ipsilona na dionici od tunela Učka do čvora Matulji iznosi oko 200 milijuna eura, a završetak svih radova očekuje se početkom 2027. godine. Time će biti dovršen puni profil Istarskog ipsilona, dok već pripremamo i sljedeći razvojni iskorak – projekt povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranje Istarskog ipsilona u istarski X – kazao je ministar Oleg Butković.

Ključne riječi
Istra Rijeka Zagreb autocesta

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