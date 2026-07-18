Zbog proširenja čvora Matulji uklanjali kuće

Još ovo ljeto gužvat ćete se na riječkoj obilaznici kod čvora Matulji ako idete prema Istri, s obzirom na to da se promet odvija usporeno zbog opsežnih radova nakon kojih ćete trasom od Rijeke do tunela Učka ubuduće prometovati punim profilom autoceste.

Veći kapacitet i protočnost

– Dogradnja čvora Matulji – Opatija odvija se po planu, radovi su počeli u svibnju 2025. godine, a njihov završetak očekuje se u prvom kvartalu 2027. godine, odnosno prije ugovorenog roka izvođenja od dvije godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 17,7 milijuna eura, a izvođač je tvrtka GP Krk d.d. Realizacijom projekta omogućit će se povezivanje autocesta A7 i A8 u punom profilu. Trenutačno čvor Matulji – Opatija povezuje riječku obilaznicu (A7) i autocestu A8 s kružnim raskrižjem na državnoj cesti DC8, preko kojeg su povezane prometne mreže grada Opatije i Općine Matulji. Budući da se na dijelu autoceste A8 promet još uvijek odvija jednim kolnikom, postojeće prometno rješenje ograničava kapacitet i protočnost – pojasnili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Projekt se provodi, dodaju, usporedno s dogradnjom posljednje dionice A8 između tunela Učka i čvora Matulji, koju provodi BINA-Istra. Time će se povećati kapacitet i protočnost prometa na ovom dijelu cestovne mreže, poboljšati prometna povezanost riječkog prstena i Kvarnera te unaprijediti uvjeti za lokalni promet uvođenjem novog priključka na rotor na državnoj cesti DC8 i ukidanjem privremenog rotora na A8.

– Za potrebe realizacije projekta proširenja čvora bilo je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, koji su u cijelosti riješeni. Proveden je postupak izvlaštenja, budući da se lokacija čvora nalazi u naseljenom području, pa je nekoliko obitelji iseljeno s lokacije – dodaju iz Ministarstva čiji je prvi čovjek obišao lokacije gradilišta s istarske strane tunela Učka i sa strane Primorsko-goranske županije, odnosno od čvora Matulji, odakle se tunelom spaja na Istarski ipsilon.

– Ovo je jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj koju godišnje posjeti više od pet milijuna turista, od kojih više od 95 posto dolazi cestovnim putem. Velik dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti i za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno me veseli što će, uz dovršetak ove dionice, most Mirna te vijadukt Limska draga biti dograđeni u puni profil. Time ćemo dobiti punu protočnost Istarskog ipsilona i kvalitetniju prometnu povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja Istarskog ipsilona u istarski X. Vjerujem da je to projekt koji nas očekuje u sljedećim godinama i kojim ćemo dugoročno zaokružiti autocestovnu mrežu u Istarskoj županiji – kazao je o projektu istarski župan Boris Miletić, koji je zahvalio ministru Olegu Butkoviću na podršci realizaciji prometnih projekta u Istri te čestitao BINA-Istri kao koncesionaru i svim izvođačima.

Istarski X u planu

– Završetkom dogradnje čvora Matulji i punog profila Istarskog ipsilona, Istra će biti u potpunosti povezana s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule. Riječ je o jednom od najvažnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, koji će, osim kvalitetnijeg povezivanja Istre s ostatkom zemlje, riješiti i dugogodišnje prometno usko grlo na području Matulja i Opatije te znatno povećati sigurnost i protočnost prometa. Vrijednost projekta izgradnje punog profila Istarskog ipsilona na dionici od tunela Učka do čvora Matulji iznosi oko 200 milijuna eura, a završetak svih radova očekuje se početkom 2027. godine. Time će biti dovršen puni profil Istarskog ipsilona, dok već pripremamo i sljedeći razvojni iskorak – projekt povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranje Istarskog ipsilona u istarski X – kazao je ministar Oleg Butković.