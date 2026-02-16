U prometnoj nesreći stradao osuđenik zbog genocida u Srebrenici

U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod Kladnja smrtno je stradao Ostoja Stanišić, kojeg je Sud Bosne i Hercegovine ranije pravomoćno osudio na pet godina zatvora zbog pomaganja u genocidu u Srebrenici. Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo nakon što je automobil sletio s ceste i završio u rijeci. Portal Klix.ba neslužbeno je potvrdio da je riječ o Stanišiću te da je naložena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

Stanišić je, prema pravomoćnoj presudi, proglašen krivim jer je kao zapovjednik 6. bataljuna Zvorničke brigade svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije Republike Srpske u provedbi plana trajnog i prisilnog uklanjanja bošnjačkog stanovništva iz zaštićene zone Ujedinjenih naroda u Srebrenici u srpnju 1995. godine.

Sud je utvrdio da su 14. i 15. srpnja 1995. pripadnici tog bataljuna, pod njegovim nadzorom, sudjelovali u prihvatu i osiguranju zarobljenih muškaraca iz Srebrenice. Više stotina njih bilo je zatočeno u školi u selu Petkovci kod Zvornika, bez osnovnih uvjeta za život i izloženo zlostavljanju. Najmanje 20 zarobljenika ondje je ubijeno.

U prvostupanjskom postupku Stanišić je bio osuđen na 11 godina zatvora. Nakon ponovljenog suđenja kazna mu je smanjena na pet godina. Njegova smrt dolazi godinama nakon presude koja ga je povezala s jednim od najtežih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.