Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JUČERAŠNJA NESREĆA

U prometnoj nesreći stradao osuđenik zbog genocida u Srebrenici

ICTY Screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
16.02.2026.
u 21:19

Stanišić je, prema pravomoćnoj presudi, proglašen krivim jer je kao zapovjednik 6. bataljuna Zvorničke brigade svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije Republike Srpske u provedbi plana trajnog i prisilnog uklanjanja bošnjačkog stanovništva

U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod Kladnja smrtno je stradao Ostoja Stanišić, kojeg je Sud Bosne i Hercegovine ranije pravomoćno osudio na pet godina zatvora zbog pomaganja u genocidu u Srebrenici. Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo nakon što je automobil sletio s ceste i završio u rijeci. Portal Klix.ba neslužbeno je potvrdio da je riječ o Stanišiću te da je naložena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

Stanišić je, prema pravomoćnoj presudi, proglašen krivim jer je kao zapovjednik 6. bataljuna Zvorničke brigade svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije Republike Srpske u provedbi plana trajnog i prisilnog uklanjanja bošnjačkog stanovništva iz zaštićene zone Ujedinjenih naroda u Srebrenici u srpnju 1995. godine.

Sud je utvrdio da su 14. i 15. srpnja 1995. pripadnici tog bataljuna, pod njegovim nadzorom, sudjelovali u prihvatu i osiguranju zarobljenih muškaraca iz Srebrenice. Više stotina njih bilo je zatočeno u školi u selu Petkovci kod Zvornika, bez osnovnih uvjeta za život i izloženo zlostavljanju. Najmanje 20 zarobljenika ondje je ubijeno.

U prvostupanjskom postupku Stanišić je bio osuđen na 11 godina zatvora. Nakon ponovljenog suđenja kazna mu je smanjena na pet godina. Njegova smrt dolazi godinama nakon presude koja ga je povezala s jednim od najtežih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

Još jedan nalet zime u Hrvatskoj: Pogledajte što nas čeka, moguć je i obilan snijeg
Ključne riječi
genocid Bosna i Hercegovina kladanj Ostoja Stanišić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Moodleen
Moodleen
21:49 16.02.2026.

Jel ima jedna osoba u toj srbiji koju "ovi tu" ne prate 24×365?

Avatar grof Sava vladisavljević
grof Sava vladisavljević
21:43 16.02.2026.

Kada će da strada Orlić koji je kriv za smrt 1000 muslimana

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!