Plenković: Ni milimetra ne stoji taj mađarski narativ o Janafu i to se sad pokazuje

U europskim propisima u pravnom smislu postoji iznimka za uvoz ruske nafte za Mađarsku i Slovačku preko Omišlja na Krku i Janafa, ali postoji istodobno i režim američkih sankcija koji govori upravo suprotno, tako da ćemo u sljedećim danima razgovarati - poručio je premijer Andrej Plenković kad smo ga na press konferenciji nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a pitali o mađarskom i slovačkom zahtjevu za isporukom ruske nafte preko Janafa zbog toga što je ruski naftovod Družba, preko kojeg se inače opskrbljuju, trenutno izvan funkcije.

- U sljedećim danima razgovarat ćemo sa stručnjacima i na strani Europske unije i na strani SAD-a, naravno, i vidjeti kako da Hrvatska, koja je cijelo ovo vrijeme konstruktivna i pomaže u biti opskrbom nafte i Srbiju i Mađarsku, ispuni svoju ulogu regionalnog čvorišta, i to na način koji je dobrosusjedski i korektan, a da pritom zadrži jasan pravni okvir - dodao je Plenković.

Ova situacija, dodao je, potvrđuje ono što Hrvatska govori već godinama, a to je da je u potpunosti nepotrebna iznimka za Mađarsku i Slovačku od europskog embarga na rusku naftu. - Najednom je taj isti Jadranski naftovod, koji je do sada bio navodno nepouzdan kao jedini opskrbni pravac, koji je navodno skup u pogledu transportnih tarifa, postao pravac koji treba osigurati dopremu nafte, i to pogotovo ako je ruska - rekao je Plenković, što je izjava na tragu i onoga što je ranije danas u objavi na X-u iskomunicirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Plenković je otkrio da je Janafu i hrvatskoj Vladi za potrebe mađarskog Mola najavljen dolazak tankera i s neruskom naftom te jednog tankera s ruskom naftom. - Hrvatska će se ponašati kao odgovorna članica Europske unije, kao susjedna zemlja, i zemlja koja želi da se naftovod kojeg ima, a to je Jadranski naftovod, koristi upravo za ono što je namijenjen. Dakle, da nafta koja dođe u Omišalj naftovodom ide prema rafinerijama koje su na pravcu tog naftovoda i da pomogne energetskoj sigurnosti naših susjednih zemalja. Nakon što obavimo konzultacije, provjerimo cijelu situaciju sa Družbom, i vidimo sve što treba - dodao je Plenković.

Na istoj press konferenciji na tu temu imali smo još jedno pitanje: “Očito ste razgovarali s američkim državnim tajnikom Rubinom i o Janafu. On je nakon toga posjetio i Bratislavu i Budimpeštu, gdje su na vlasti opcije koje uporno, dugoročno, ne danas, ne ovaj tjedan, nego godinama izbjegavaju Janaf kao alternativnu opciju. Oni sada naručuju rusku naftu preko JANAF-a samo kao sekundarnu opciju. Hrvatska je, kad se to izuzeće za Mađarsku za pomorski put izglasavalo, također dala svoj glas za takvo rješenje. Jeste li sa državnim tajnikom Rubinom vidjeli neke pomake u smjeru da će se u srednjoj Europi Janaf početi doživljavati zaista ozbiljno, a ne samo kao sekundarno rješenje, kao zakrpa za neko primarno rješenje? Očito Mađari i dalje nastavljaju tako tretirati”.

- Naravno da smo sve objasnili, pa energetika je bila jedna od glavnih tema. Dakle, ove godine Hrvatska predsjeda Inicijativom tri mora, bit će veliki summit krajem travnja u Dubrovniku, očekujemo nazočnost i predstavnika američke vlade. Pojasnili smo im cijelu situaciju. Pojasnili smo im potpuno da ni milimetra ne drži vodu taj narativ da je Janaf nepouzdan, da treba biti sekundarni pravac ili da je tarifa transportna koju Janaf naplaćuje skupa u odnosu na druge. Dakle, argumenti su jasni. Prvo, Jadranski naftovod može, a to je testirano, bez ikakvih problema transportirati 15 milijuna tona sirove nafte bilo kojeg porijekla, bilo kojeg blenda, iz Omišlja putem cijevi koje su u Hrvatskoj do rafinerije u Mađarskoj, čiji je maksimalni kapacitet godišnji 8 milijuna tona. Što znači da radi 24 sata 365 dana u godini, a toliko ne radi ni jedna rafinerija.

Jednako tako, kapacitet Janafa je dovoljan da u potpunosti opskrbi sirovom naftom i Molovu rafineriju koja je u Bratislavi, čiji je kapacitet maksimalni godišnji 6 milijuna tona nafte. Mi možemo transportirati 15, a njima treba 14. Bez ikakvog problema. I još pritom opskrbiti u potpunosti, kao što je i danas slučaj, praktički više od 90 posto sirove nafte koja se prerađuje u rafineriji u Pančevu u Srbiji. Dakle, Naftna industrija Srbije, također putem JANAF-a. To je cijeli smisao naftovoda. Dakle, s te strane Hrvatska u potpunosti ima kapacitete i ima cijenu koja je cijena koja je normalna, tržišna i usporediva.

Uspoređivati cijenu Janafa sa Družbom, gdje nema tankera, dakle nema premještaja nafte sa tankera u tankove koji su na Krku, pa nakon toga u naftovod; to je neusporedivo. A isto je tako neusporedivo sa TAP-om, ili Transalpskim naftovodom, gdje su suvlasnici tog naftovoda kompanije koje su vlasnici rafinerija kojima se ta ista nafta dovodi. Ako imate de facto jednu, hajde, recimo to tako, ne možda istog pravnog subjekta, ali istu obitelj u kojem se to radi, onda su cijene drukčije nego kada je pravni subjekt kao što je transport nafte, a to je Janaf, prema ovim rafinerijama u potpunosti odvojen.

Prema tome, svi su argumenti tu na našoj strani. Mi smo o tome upoznali vrlo jasno američku administraciju već jako dugo, upoznali sve partnere na razini Europske unije, o tome govorili na Europskom vijeću, govorili s povjerenikom, s predsjednicom Komisije. Mi to sve jako dobro znamo. Odluka iz 2022. bila više u kontekstu hoće li uopće biti paketa sankcija, šestog paketa, a on je bio vrlo važan u tom trenutku. Vodimo računa… Mislim da je to bio lipanj, znači, četiri mjeseca tek traje ruska agresija na Ukrajinu i tek se u biti formuliraju sva stajališta.

Da su tada ti sankcijski režimi bili blokirani, a prijetila je blokada, pitanje je bi li bio pritisak na Rusiju, kojeg sada vidimo, a to su da je puno manji prihod od ruskih fosilnih goriva za rusku državu. To vidite po podacima svih njihovih kompanija. Ne samo zato što je Ukrajina dijelom uništila njihova energetska postrojenja, nego zato što im je prodaja slabija. Ako im je prodaja slabija, slabiji su prihodi proračuna, a to se onda osjeti i na financiranje agresije i rata protiv Ukrajine. Dakle, Hrvatska je tu u potpunosti konzistentna, dobrosusjedska i nastoji učiniti ono što bi svaka odgovorna i saveznica i partneric