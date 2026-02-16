Naši Portali
SUKOBI, KLIMA I SEOBE NARODA

Glad, žeđ i rat: 86 milijuna ljudi iz Sahela spremno za bijeg, prvi cilj Europa

Autor
Hassan Haidar Diab
16.02.2026.
u 21:22

Golemi pojas koji se proteže od pustinje Sahare južno do plodnih područja Sudana i od Atlantika istočno do Crvenog mora dom je za oko 400 milijuna ljudi, klimatske promjene čine život neizdrživim

Suša i krvoproliće danas su dvije riječi koje najpreciznije opisuju stvarnost Sahela, golemog pojasa polusušne zemlje u Africi, koji se proteže od Sahare južno do plodnih područja Sudana i od Atlantika istočno do Crvenog mora, obuhvaćajući dijelove Senegala, Mauritanije, Malija, Burkine Faso, Nigera, Nigerije, Čada, Sudana i Eritreje, gdje živi oko 400 milijuna ljudi. Populacija u Sahelu izuzetno brzo raste, s velikim udjelom mladih, što regiju čini jednom od demografski najbrže rastućih na svijetu.

Ondje klimatske promjene nisu apstraktna znanstvena rasprava ni politička parola, nego surova svakodnevica obilježena presušenim bunarima, spaljenim poljima, pomicanjem stočarskih ruta, glađu, masovnim migracijama i rastućim nasiljem. Iako Afrika sudjeluje s tek oko četiri posto u globalnim emisijama stakleničkih plinova, posljedice globalnog zatopljenja na tom kontinentu među najtežim su na svijetu. Prema podacima Ujedinjenih naroda i njihovih specijaliziranih agencija, kao i izvješćima drugih međunarodnih organizacija, više od 60 posto obradiva zemljišta u pojedinim dijelovima Sahela degradirano je ili izgubljeno u posljednjih pedeset godina zbog dezertifikacije, erozije tla i sve učestalijih suša.

Ključne riječi
suša Glad ratovi Europa migracije klima Sahel Afrika

grof Sava vladisavljević
grof Sava vladisavljević
21:29 16.02.2026.

Da EUropljani nisu krali od Afričkih naroda danas nebi bila seoba naroda

