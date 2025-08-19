U Njemačkoj dobio 300.000 eura socijalne pomoći, a u Turskoj zarađivao 500 tisuća eura godišnje kao TV zvijezda

Turski televizijski voditelj Adil P. (59), poznat po angažmanima na kanalu Eurostar, osuđen je na dvogodišnju uvjetnu kaznu zatvora zbog višegodišnje socijalne prijevare u Njemačkoj. Iako je u prijavi Zavodu za zapošljavanje tvrdio da zbog depresije nije sposoban za rad, tijekom 22 godine primao je socijalnu pomoć Hartz IV i kasnije Bürgergeld, dok je istovremeno u Turskoj ostvarivao prihode od stotina tisuća eura godišnje. Njemačka država isplaćivala mu je pomoć, iako je radio kao voditelj reklamnih i zabavnih emisija te izvještavao s koncerata i društvenih događaja, izvještava Fenix magazin.

Prema navodima tužiteljstva, ukupno je primio oko 270.000 eura socijalne pomoći. Međutim, zbog zastare na sudu se moglo raspravljati 'samo' o iznosu od 80.000 eura. Jobcenter Stuttgart-Süd smatra se oštećenim za 270.000 eura.

Istraga je pokazala da je dio prihoda slao u Tursku putem Western Uniona te plaćao suradnike „na crno“, dok je račune krivotvorio izmišljajući nazive tvrtki i navodeći fiktivne adrese. Čak i tijekom istražnog zatvora, pokušao je zatražiti dodatnih 152 eura mjesečne pomoći, iako je, prema sumnjama, imao značajnu imovinu u Turskoj. U sudnici je priznao krivnju: „Sve što mi se stavlja na teret je istina. Ispričavam se njemačkim vlastima.“ Priznanjem je izbjegao bezuvjetnu zatvorsku kaznu.

Njegova kći, kojoj je od 2019. do 2025. prebacio oko 260.000 eura, bila je optužena za pomaganje, ali je oslobođena. Sud je prihvatio njezinu tvrdnju da nije znala da otac istodobno prima socijalnu pomoć. Presuda još nije pravomoćna, a istraga o imovini u Turskoj nije dala rezultate zbog nedostatka suradnje s tamošnjim vlastima, piše Fenix magazin.