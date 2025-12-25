Naši Portali
VELIKA TRAGEDIJA

Petero poginulih u padu helikoptera: Srušio se tijekom evakuacije na Kilimandžaru

Sergey Pesterev/Wikimedia Commons
VL
Autor
Eva Berišić
25.12.2025.
u 18:19

Helikopter se srušio na dionici između logora Barafu i vrha Kibo, na visini većoj od 4.000 metara.

Pet osoba poginulo je nakon što se helikopter srušio na planini Kilimandžaro, najvišem vrhu Afrike, na sjeveru Tanzanije. Nesreća se dogodila u srijedu navečer na jednoj od najpopularnijih penjačkih ruta, tijekom, kako je priopćila policija, medicinske evakuacije po ozlijeđene i iscrpljene penjače. Među stradalima su dvoje stranih državljana koje je helikopter preuzeo radi evakuacije, kao i lokalni liječnik, turistički vodič te pilot letjelice.

Helikopter se srušio na dionici između logora Barafu i vrha Kibo, na visini većoj od 4.000 metara. Regionalni zapovjednik policije Kilimandžara Simon Maigwa izjavio je novinarima kako je letjelicom upravljala tvrtka Kilimanjaro Aviation, specijalizirana za medicinske evakuacije i druge zrakoplovne usluge, piše Sky News.

Tanzanijska uprava za civilno zrakoplovstvo priopćila je u četvrtak da je pokrenuta istraga u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima u zrakoplovstvu, s ciljem utvrđivanja okolnosti i vjerojatnog uzroka nesreće. Zrakoplovne nesreće na Kilimandžaru iznimno su rijetke. Posljednji zabilježeni incident dogodio se u studenome 2008. godine, kada su u padu letjelice poginule četiri osobe.
