Ovo pitanje otkrilo najluđe ispovijesti Hrvata: 'Probudio sam se u stanu kraj bora od tri metra'

Sve je počelo sasvim bezazleno, jednim pitanjem na Redditu koje je u rekordnom roku otvorilo Pandorinu kutiju pijane logike. “Najčudnija stvar koju ste donijeli kući pijani?”, upitao je autor objave i odmah ponudio vlastiti odgovor: kanta za smeće. “Ne znam ni sam zašto sam je uzeo. Doslovno sam spavao pokraj kante 12 sati”, priznao je, nesvjesno pokrenuvši lavinu ispovijesti koje savršeno ilustriraju koliko alkohol može zamagliti razum, ali i potaknuti kreativnost.

Komentari koji su uslijedili otkrili su čitav spektar bizarnih, smiješnih i potpuno neobjašnjivih odluka donesenih pod utjecajem alkohola. Apsolutni pobjednik po broju glasova bio je odgovor koji je cijelu jednu životnu dramu sažeo u jednu jedinu riječ: “Bivšu.” Kratko, bolno iskreno i, po mišljenju zajednice, emocionalno najteže “nošenje” te večeri. Visoko na ljestvici našla se i anegdota o mladiću koji je, vraćajući se kući, pozvonio na vlastita vrata, a kad mu je majka otvorila – pristojno je upitao: “Oprostite gospođo, jeste li vi moja mama?”

Gotovo da nema pijane večeri bez klasičnog “suvenira” s ulice. Prometni znakovi, čunjevi, stupići za parkiranje – sve to redovito završava u stanovima onih koji su, kako jedan korisnik duhovito kaže, “stvarno bili pijani”. “Ako nisi ukrao prometni znak, jesi li ikad bio stvarno pijan?”, zapitao se jedan korisnik, a mnogi su se složili.

Posebno se istaknula priča grupe prijatelja koji su tijekom radova kod zagrebačkog Zapadnog kolodvora odlučili kući ponijeti nekoliko granitnih kocki s ceste. Njihovo objašnjenje bilo je da se radi o “dijelu povijesti grada” koji treba sačuvati. Danas te iste kocke služe kao utezi jer su, kako autor priznaje, “nenormalno teške”.

Dok su se neki zadovoljili prometnom signalizacijom, drugi su ciljali znatno ambicioznije “plijenove”. Jedan korisnik priznao je da je majci, mrtav pijan, donio potpuno novi, zapakirani štednjak. Kako – nije objasnio. Inventar iz kafića također je često završavao na krivim adresama: stolovi sa stolicama, DJ-ev miks pult, pa čak i velika kupola s ulične svjetiljke. No jedan je komentator otišao i korak dalje – kući je, kaže, doveo policijsku patrolu. Kreativnost se nije zaustavila na neživim predmetima. Nekoliko korisnika priznalo je da su kući donijeli životinje – najčešće ježeve, a jedan je čak uspio “spasiti” i kokoš.

Vrh bizarnosti pripada mladiću koji se probudio u stanu s borom visokim tri metra, odjeven u “neku dlakavu bijelu žensku jaketicu” za koju i danas nema pojma kako je završila na njemu. Ni biljke nisu bile pošteđene – jedna je korisnica “posudila” buket tulipana s lukovicama iz gradske žardinjere, dok drugi već tri godine brižno njeguje dracenu donesenu nakon izlaska.

Neke priče ostale su nerazjašnjene do danas. Jedan korisnik i dalje ne može shvatiti kako se kući vratio s istim iznosom novca s kojim je i izašao. Još nevjerojatnija je ispovijest mladića koji je slavio rođendan, probudio se s masnicom na oku – ali i sa svih 500 kuna u novčaniku. Njegova teorija glasi da je bio toliko naporan da su ga prijatelji ostavili, a osoblje restorana izbacilo bez naplate, “nagradivši” ga pritom i masnicom.

Iako ove priče djeluju urnebesno, one su i ilustracija fenomena impulzivnog ponašanja pod utjecajem alkohola. Istraživanja pokazuju da alkohol značajno smanjuje inhibicije i sposobnost prosuđivanja, što dovodi do odluka koje se u trijeznom stanju čine potpuno nezamislivima.