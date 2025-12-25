Naši Portali
TRAGEDIJA NA BOŽIĆ

Strava u Italiji: Muškarac (47) se ugušio panettoneom na obiteljskom ručku

25.12.2025.
roku od nekoliko minuta stigli su zdravstveni djelatnici hitne službe 118 tvrtke Azienda Zero, no za 47-godišnjaka više nije bilo spasa, liječnik je mogao samo konstatirati smrt

Talijan Giovanni Lopez (47) preminuo je od gušenja na obiteljskom druženju u Settimo Torineseu, gdje je boravio kod svojih roditelja. Muškarac se iznenada počeo gušiti dok je jeo tradicionalni blagdanski kolač panetonne. Članovi obitelji pokušali su mu pomoći i odmah su nazvali hitnu pomoć, javlja Corriere della Serra.

U roku od nekoliko minuta stigli su zdravstveni djelatnici hitne službe 118 tvrtke Azienda Zero, no za 47-godišnjaka više nije bilo spasa, liječnik je mogao samo konstatirati smrt.

Na mjesto događaja izašli su i karabinjeri iz Settimo Torinesea te sudski liječnik zdravstvene ustanove ASL TO4 radi provođenja propisanih izvida. Smrt je okarakterizirana kao posljedica slučajnog gušenja.

Ključne riječi
tragedija Božić Italija panettone

