Strava u Italiji: Muškarac (47) se ugušio panettoneom na obiteljskom ručku

Talijan Giovanni Lopez (47) preminuo je od gušenja na obiteljskom druženju u Settimo Torineseu, gdje je boravio kod svojih roditelja. Muškarac se iznenada počeo gušiti dok je jeo tradicionalni blagdanski kolač panetonne. Članovi obitelji pokušali su mu pomoći i odmah su nazvali hitnu pomoć, javlja Corriere della Serra.
U roku od nekoliko minuta stigli su zdravstveni djelatnici hitne službe 118 tvrtke Azienda Zero, no za 47-godišnjaka više nije bilo spasa, liječnik je mogao samo konstatirati smrt.
Na mjesto događaja izašli su i karabinjeri iz Settimo Torinesea te sudski liječnik zdravstvene ustanove ASL TO4 radi provođenja propisanih izvida. Smrt je okarakterizirana kao posljedica slučajnog gušenja.Izgleda kao bajka: Zimska idila na Sljemenu
