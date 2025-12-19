Stranac pitao jesu li Hrvati sličniji Slovencima ili Srbima: 'Mi volimo harmoniku i da ne moramo raditi'

Pitanje jesu li Hrvati i Slovenci doista toliko srodni narodi kako se često prikazuju, potaknulo je raspravu na hrvatskom Redditu. Jedan je korisnik, predstavivši se kao stranac, podijelio svoja iskustva, navodeći kako je, unatoč blizini, primijetio velike razlike u mentalitetu. Posebno je istaknuo gostoljubivost i toplinu Zagoraca, koje je opisao kao "najljubazniji narod iz bivše Juge", dok je Slovence doživio kao zatvorenije i rezerviranije. Njegova zapažanja, poput onog da Zagorci slabo koriste kajkavski dijalekt, izazvala su stotinu komentara koji su otkrili složenu sliku hrvatskog identiteta i odnosa sa susjedima.

Rasprava je brzo pokazala da odgovor na ovo pitanje uvelike ovisi o tome kojeg Hrvata pitate. Korisnici su se složili u jednom: Hrvatska nije monolitna. Mnogi su istaknuli da su kajkavski krajevi, poput Zagorja, Međimurja, Gorskog kotara te dijelom Istre i Kvarnera, kulturološki, jezično i mentalitetom neusporedivo bliži Sloveniji. "Meni su slični i svima kajkavcima Sjever i Zapad Hrvatske, nisu slični s Dalmatincima i Slavoncima koji su slični Bosancima i Srbima, oni su svi štokavci", sažeo je jedan komentator. Drugi su objasnili autoru objave da Zagorci nisu s njim govorili svojim domaćim dijalektom upravo zato što je stranac. "Normalno da kajkavci ne govore kajkavski sa outsiderima jer se prebace na štokavski", napisao je korisnik, dodavši da bi stranac "razumio skoro ništa" da su progovorili pravim zagorskim, koji je vrlo blizak slovenskom jeziku.

Objava je ogolila i dublju podjelu unutar Hrvatske, onu između srednjoeuropskog i balkanskog identiteta. Dok su neki korisnici s ponosom isticali zajedničku povijest sa Slovencima unutar Austro-Ugarske i činjenicu da nikada nisu međusobno ratovali, drugi su tvrdili da Hrvati, u duši, dijele više toga s južnim susjedima. "Duboko u sebi, Hrvati imaju cigansku dušu i vole harmoniku, svadbe i zabave i ne bi radili ako ne moraju", stoji u jednom od komentara koji je izazvao najviše reakcija. Ova podjela odražava se i na stereotipima, gdje se Slovence percipira kao "više germanske", radišne i suzdržane, dok se Hrvatima pripisuje opušteniji, mediteranski i balkanski temperament.

"Sa Slovencima kroz povijest imamo puno više zajedničkog. Živjeli u istoj državi puno više nego sa Srbijom. Sa Slovenijom nikad nismo ratovali", istaknuo je jedan od komentatora, dok su drugi uzvraćali kako je kulturna bliskost, od glazbe do običaja, ipak jača sa Srbima i Bosancima.