Ovaj znak u Njemačkoj postavljen je na samo 13 lokacija: Evo što znači

Na samo 13 lokacija duž oko 140 kilometara autoceste sjeverno od Münchena postavljen je najrjeđi prometni znak u Njemačkoj. Mnogi vozači ga ne prepoznaju niti znaju njegovo značenje. Ako se vozite A9 između Pfaffenhofena i čvora Holledau, zasigurno ćete se zapitati kako se pravilno ponašati – no, nema razloga za brigu, piše Fenix Magazin.

Crno-bijeli znakovi, poznati kao “landmarken”, pojavljuju se svakih 2,5 kilometra i ne označavaju nikakvo ograničenje ili prometno pravilo. A kako izgledaju možete pogledati OVDJE. Njihova funkcija je potpuno drugačija: dio su Digitalnog testnog polja autoceste (DTA), uspostavljenog još 2016. godine. Oznake služe autonomnim vozilima koja se na tom dijelu testiraju – kamere automobila koriste ih za preciznu orijentaciju, omogućujući određivanje položaja s centimetarskom točnošću.

Prilikom predstavljanja DTA 2016. godine, tadašnji saveznih ministar prometa Alexander Dobrindt izjavio je: “Automatizirana i umrežena vozila upravljaju vrlo precizno po kolniku. Zajedno s najsuvremenijim senzorima i centimetarski preciznom digitalnom kartom, novi znakovi su još jedan korak na putu prema prvoj potpuno digitaliziranoj i potpuno umreženoj cesti.”

Njemačko Savezno ministarstvo za digitalizaciju i promet, zajedno sa Saveznim zavodom za cestovni promet (BASt), na svojim službenim stranicama pružaju informacije o testnim poljima. Na karti ažuriranoj u kolovozu 2021. godine prikazano je 26 testnih polja i 142 projekta diljem zemlje.

Ministarstvo DTA opisuje kao “tehnološki otvorenu ponudu za industriju i istraživanje”, nazivajući ga “kolijevkom budućih razvojnih inovacija”. U znanstvenoj analizi koju je prošle godine naručio BASt, DTA je ocijenjen kao uspješan projekt, potvrđujući važnost ovih posebnih znakova u razvoju autonomne vožnje.