URNEBESNA SNIMKA

VIDEO Kamera uhvatila muškarca kako panično bježi kroz prozor: 'Mislim da je suprug stigao kući'

Foto: Screenshot TikTok
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 09:44

Nakon dramatičnog skoka kroz prozor, muškarac nastavlja bijeg preko krova susjedne, niže zgrade. No njegova improvizirana avantura brzo završava, zapinje za oluk i pada ravno u dvorište ispod

Video koji posljednjih dana kruži društvenim mrežama nasmijao je, ali i šokirao brojne korisnike. Na snimci se vidi muškarac koji u panici iskače kroz prozor tuđeg stana i pokušava pobjeći što dalje i što brže. Sve je zabilježio susjed koji je, uz objavljeni video, kratko komentirao: „Mislim da se susjedin suprug upravo vratio kući… Netko je upravo pobjegao kroz prozor njezine spavaće sobe. Nije to bio baš ugodan bijeg. Što misliš, od koga je bježao?“

Nakon dramatičnog skoka kroz prozor, muškarac nastavlja bijeg preko krova susjedne, niže zgrade. No njegova improvizirana avantura brzo završava, zapinje za oluk i pada ravno u dvorište ispod. Snimka se tu prekida pa nije poznato je li u padu zadobio ozljede.

Video je u kratkom roku prikupio tisuće pregleda i komentara. Dok su se jedni zabrinuli za njegovo stanje, drugi nisu propustili priliku za šalu: „Nadam se da se vožnja isplatila“, „Karma djeluje na misteriozne načine“, „Dat ću mu osmicu za umjetnički dojam“, „Trči kao dijete“, „Parkour!“, „Nadam se da je vrijedila“, „Ovo će ga boljeti svako jutro do kraja života“.

@nailsbybethmath Stepping into Christmas #fyp #merthyrtydfil #viral ♬ original sound - NAILSbyB

