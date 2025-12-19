Hrvat pitao kako otključati mobitel, stigao mu iznenađujući dogovor: 'Mi smo morali kontaktirat detektivsku agenciju'

Jedno pitanje objavljeno na Redditu otvorilo je raspravu koja je u vrlo kratkom roku okupila stotine komentara, ali i pokazala koliko su obitelji često izgubljene kada se suoče s iznenadnom smrću bliske osobe i zaključanim mobitelom. Korisnik iz Hrvatske pitao je ima li netko ideju kako otključati mobitel osobe koja je iznenada preminula, jer obitelj nema sudski nalog, a teleoperater odbija pomoći.

Odgovori su počeli pristizati gotovo odmah, a među njima su se miješali pravni savjeti, tehnička rješenja, osobna iskustva, ali i ozbiljna upozorenja. Jedan od korisnika predložio je da se mobilni telefon navede kao predmet ostavine na ostavinskoj raspravi. Prema njegovu iskustvu, tek nakon pravomoćnog rješenja moguće je ponovno otići kod operatera ili drugih institucija i pokušati ostvariti prava nad uređajem.

Drugi su podijelili konkretna iskustva s otključavanjem uređaja. Jedan korisnik naveo je da su u sličnoj situaciji kontaktirali detektivsku agenciju koja je mobitel poslala u inozemstvo na otključavanje. Riječ je, kako tvrdi, o skupom postupku koji stoji oko 500 eura, ali je u njihovom slučaju bio uspješan, radilo se o iPhoneu koji je vraćen otključan, s novom šifrom postavljenom prema uputama obitelji.

Pojedini korisnici upozorili su da su noviji Android uređaji, a posebno iPhone, iznimno teško ili gotovo nemoguće otključivi bez brisanja podataka. Spominjao se i PRT servis u Zagrebu, uz napomenu da se možda može pokušati izvlačenje podataka direktno s čipa, ali da su takvi zahvati rijetki, tehnički zahtjevni i vrlo skupi. U većini slučajeva, čak i ako se uređaj vrati na tvorničke postavke, ponovno korištenje zahtijeva prijavu s originalnim Google računom ili Apple ID-jem, čime se podaci trajno gube.

Neki su se okrenuli jednostavnijim, ali rizičnim metodama. Ako je mobitel bio zaštićen PIN-om od četiri ili šest znamenki, predlagalo se isprobavanje datuma rođenja, datuma vjenčanja ili jednostavnih kombinacija poput ponavljanja istog broja. Za uređaje zaključane uzorkom, korisnici su navodili da većina ljudi koristi jednostavne oblike poput slova L, P, M, S ili Z, često krećući od gornjeg lijevog kuta zaslona. Ipak, upozoravali su da treba paziti na vremenska ograničenja između pokušaja jer se uređaji nakon više pogrešnih unosa dodatno zaključavaju.

Pojavila se i ideja provjere Google računa na drugim uređajima, poput računala ili pametnog televizora, jer se mnogi korisnici nikada ne odjavljuju. Ako je osoba bila prijavljena, moguće je putem sigurnosnih postavki provjeriti povezane uređaje ili čak pokušati daljinsko upravljanje putem opcije “Find My Phone”. Neki su naglasili da se većina otključavanja zapravo svodi na socijalni inženjering i ljudske navike, jer ljudi često koriste predvidive lozinke.

Bilo je i tehničkih savjeta, poput vađenja SIM kartice kako bi se izbjegla potreba za PIN-om kartice, kao i napomena da uređaji zaključani otiskom prsta uvijek moraju nuditi alternativni način prijave. No, jednako snažno kao tehnički savjeti, odjeknula su i upozorenja.

Više korisnika istaknulo je da treba dobro razmisliti prije nego se krene u otključavanje. “Ono što pronađete i vidite, nikada nećete moći ‘odvidjeti’”, napisao je jedan korisnik, upozorivši da se u mobitelima nalaze cijeli privatni životi, poruke, fotografije, bilješke i tajne koje preminula osoba više ne može objasniti ni obraniti. Neki su priznali da su kasnije požalili jer su pronađeni sadržaji trajno promijenili sliku o osobi koju su voljeli. Posebno je istaknuto i da teleoperateri poput HT-a, A1 ili Telemacha zapravo nemaju mogućnost otključavanja mobitela, čak i kada bi to htjeli. Zaključavanje uređaja je u nadležnosti proizvođača i sigurnosnih sustava, a ne mobilnih mreža.