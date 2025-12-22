Baba Vanga je za 2026. predvidjela još dramatičnije događaje: Ova proročanstva bude jezu

Slijepa bugarska proročica Baba Vanga, čija su proročanstva desetljećima privlačila globalnu pažnju, ostavila je niz zagonetnih predviđanja za 2025. godinu koja obuhvaćaju prirodne katastrofe, revolucionarne tehnološke pomake i političke potrese. Poznata po navodnim predviđanjima događaja poput terorističkih napada 11. rujna, pandemije Covid-19 i sukoba u Ukrajini, Vanga i dalje fascinira svijet svojim vizijama. Dok 2025. godina polako prolazi, njezina proročanstva za ovu godinu pokazuju nove jezive vizije potičući rasprave o njezinoj sposobnosti da vidi budućnost.

Jedno od najupečatljivijih Vanginih proročanstava za 2025. bilo je upozorenje o 'dvostrukoj vatri koja će se istovremeno uzdići s neba i zemlje', što je izazvalo brojne interpretacije. Mnogi analitičari i teoretičari povezali su ovu viziju s nizom prirodnih katastrofa koje su obilježile godinu. Potresi koji su pogodili zemlje poput Filipina, te Afganistana izazvali su značajne gubitke i raseljenje zajednica. Osim toga, vulkanske erupcije diljem svijeta, uključujući one Etne na Siciliji i vulkana Kanlaon na Filipinima, dodatno su potkrijepile tumačenja da Vangina 'dvostruka vatra' upućuje na geološke nemire. "Ove erupcije i potresi uzdrmali su zajednice i potvrdili Vangin dar za predviđanje globalnih previranja“, izjavio je Ivan Petrov, bugarski povjesničar koji proučava Vangina proročanstva. Ipak, skeptici ističu da su potresi i vulkanske aktivnosti česti fenomeni, upitno je li Vangina prognoza specifična ili samo općenita. Vangina zagonetna fraza 'Ono što je otvoreno ne može se zatvoriti' protumačena je kao proročanstvo o tehnološkom napretku u 2025. godini. Ova godina donijela je izvanredan razvoj u području umjetne inteligencije (AI). Napredak, uključujući sofisticirane modele za obradu podataka i automatizaciju, transformirao je industrije od zdravstva do financija.

Osim toga, Vanga je predvidjela značajan napredak u medicini, posebno u liječenju raka, sugerirajući čak i mogućnost pronalaska lijeka. Iako potpuni lijek za rak još nije ostvaren, 2025. godina bilježi značajne pomake u imunoterapijama i personaliziranim tretmanima, što je potaknulo optimizam među znanstvenicima. "Vangina vizija možda nije doslovna, ali njezina predviđanja o medicinskim probojima odjekuju u današnjim istraživanjima", rekla je dr. Ana Marinova, onkologinja iz Sofije, piše Mirror.

Jedno od najintrigantnijih Vanginih proročanstava za 2025. odnosilo se na susret s izvanzemaljcima, opisan kao „novo svjetlo na nebu“ tijekom velikog sportskog događaja, koji bi omogućio čovječanstvu prvi kontakt s vanzemaljskim bićima. Ovaj kontakt, prema Vangi, trebao je donijeti znanje, a ne strah. Iako se NLO nije pojavio na prepunim stadionima, mnogi teoretičari ukazuju na prolazak međuzvjezdanog objekta 3I/ATLAS, koji je 19. prosinca 2025. dosegao najbližu točku Zemlji, kao moguću potvrdu Vangine vizije. Kritičari, međutim, odbacuju ove tvrdnje, ističući da nema znanstvenih dokaza koji podupiru izvanzemaljsku prirodu objekta.

Vanga je za 2025. predvidjela političke potrese, opisujući kako će se "ujedinjena ruka slomiti na dvoje, a svaka će krenuti svojim putem". Analitičari tumače ovu viziju kao moguću aluziju na pukotine unutar međunarodnih saveza poput NATO-a ili Europske unije, kao i na smanjenje američke podrške Ukrajini u njezinim ratnim naporima. Ove godine zabilježene su tenzije između Sjedinjenih Država i Europe, posebno nakon izjava predsjednika Donalda Trumpa koji je kritizirao europske imigracijske politike i upozorio na 'civilizacijsko brisanje' kontinenta. Ipak, skeptici upozoravaju da su političke nesuglasice uobičajene i da Vangina predviđanja možda nisu specifična za 2025. godinu.

Jedno od Vanginih najzloslutnijih predviđanja za 2025. – razoran sukob u Europi koji bi doveo do uništenja stanovništva kontinenta – još se nije ostvarilo. Neki su spekulirali da bi se ovo moglo odnositi na eskalaciju rata u Ukrajini, no do kraja 2025. takav katastrofalni scenarij nije se dogodio. "Vangina vizija možda je bila upozorenje, a ne neizbježna sudbina“, sugerirao je bugarski povjesničar Petrov, dodajući da njezina proročanstva često imaju metaforički karakter.

Baba Vanga je za 2026. predvidjela još dramatičnije događaje, uključujući dolazak neidentificirane civilizacije na Zemlju i potencijalno istraživanje drugih planeta, poput Venere. Ova proročanstva već sada potiču rasprave među entuzijastima i znanstvenicima.

Ključni problem s Vanginim proročanstvima leži u njihovom podrijetlu. Baba Vanga, koja je umrla 1996., nije ostavila pisane zapise, a većina njezinih vizija temelji se na usmenim svjedočanstvima njezine nećakinje i sljedbenika. Kritičari optužuju ove izvore za pogrešno tumačenje ili prilagođavanje njezinih riječi kako bi odgovarale kasnijim događajima. Bez konkretnih dokaza i s obzirom na nedostatak izvornih zapisa, Vangina proročanstva ostaju više u domeni zanimljivosti nego pouzdanih predviđanja, piše Express.