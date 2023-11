U Hrvatskoj sam nastupao do sada 150 puta, želja mi je da nastupim u velikoj dovrani Vastroslava Lisinskog

U glumačkom svijetu, bilo da se radi o filmovima ili raznim predstavama, postoji niz glumaca koje najviše pamtimo po njihovim ulogama dok se u isto vrijeme teže možemo sjetiti njihovog pravog imena i prezimena. Između ostaloga to samo govori o tome koliko su te uloge bile vidljive i kvalitetne, a onda samim tim i prepoznate od strane gledatelja. Upravo to je slučaj i sa komičarem Željkom Ninčićem (64) kojega prije svega pamtimo po kultnoj Audiciji i ulogama Marinka Ćutuka i Veselog.

-To je tako i to je činjenica. Ta dva lika, Marinko (Hercegovac) i Veseli (Bosanac) su ostala zapamćena od strane publike širom bivše Jugoslavije. Upravo sam njih dvojicu izabrao i za novu stand up predstavu „Ero s onoga svijeta“ u kojoj je Marinko Ćutuk okrenut više onako lokalno dok Veseli govori o svojim iskustvima iz vremena izbjeglištva širom svijeta – rekao je Ninčić prije predstave u Vukovaru.

I zaista gotovo 90 minuta predstave „Ero s onoga svijeta“ je kompilacija Marinka Ćutuka i Veselog u kojoj se koristi dobar dio šala iz ranijih predstava „Audicije“ s dijelom novih šala, viceva i animacija. Između ostaloga gledatelji su mogli čuti i animacije Slobodana Miloševića, Franje Tuđmana i Arsena Dedića kao i himnu i recitaciju izbjeglica. Sve u svemu 90 minuta smijeha i zabave. Govoreći o predstavi Ninčić kaže kako se trudi uvijek ne samo nasmijati publiku nego i kroz likove koje tumači reći i nešto više.

-Uvijek je bilo teško nasmijavati ljude, a danas je s obzirom na sve što se događa to još teže. Lakše je naći motive za neku dramu nego za komediju. Upravo zato je posao glumaca koji imaju epitet komičara bio iznimno težak i zahtjevan jer treba imati materijala ali i znati kako zadržati pažnju gledatelja na jednu osobu i na to što ta osoba priča tijekom nastupa. U svemu tome ne pomaže ni hiperprodukcija komičara i stand up komičara ali takvo je vrijeme i tu ništa ne možemo. Zbog svega toga je paka i kvaliteta i to su svakom smislu – rekao je Ninčić.

Podsjetio je kako se on ovim poslom bavi već 40 godina kao i da je bio dio tri Audicije. Ne krije kako glumci iz Audicije danas i nemaju neki redoviti kontakt ali i da kada se vide pozdrave se i ispričaju. Kaže i kako neku posebnu promociju predstave „Ero s onoga svijeta“ nije imao ali i da gdje god ode da su dvorane pune.

-Ljudi se sjećaju toga i rado dolaze. Nastupam puno, a do sada sam u Hrvatskoj nastupao oko 150 puta. Upravo radi toga za sebe kažem da živim u Beogradu, a radim u Hrvatskoj. Inače, ne brojim koliko sam imao predstava. Primjera radi nastupe u Audiciji sam prestao brojati nakon 3000 nastupa. Puno je toga. Želja mi je da imam nastup u velikoj dvorani Vastroslava Lisinskog u Zagrebu – zaključio je Ninčić ili kako ljudi bolje znaju Veseli ili pak Marinko Ćutuk.