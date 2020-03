Bujević: Hrvatska se dobro nosi s koronavirusom i na dobrom je putu da izbjegne talijanski scenarij

U Hrvatskoj je 790 zaraženih koronavirusom. Preminulo je šestero ljudi, a na respiratoru je 27 ljudi. Dosad su izliječene 64 osobe.

9:30 Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. Krunoslav Capak rekao je kako bi Nacionalni stožer civilne zaštite mogao odrediti popuštanje epidemioloških mjera protiv novoga koronavirusa početkom lipnja. Pitali smo nekoliko naših uglednih znanstvenika za mišljenje o tome kada bi i na koji način mogla završiti epidemija koronavirusa. Više pročitajte OVDJE

9:24 Ravnateljica Klinike 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić rekla je kako s odmicanjem epidemije ima sve više srednje teških i teških bolesnika, dodavši kako je Hrvatska još u standardu zemalja u kojima oko 80 posto zaraženih ima blaže simptome. Pročitajte više OVDJE

7:30 Izdavanje propusnica za napuštanje mjesta prebivališta tijekom trajanja pandemije koronavirusa bit će podvrgnute strožoj kontroli, odnosno bit će puno teže doći do njih nego što je to sada slučaj. Pročitajte više OVDJE



6:58 - "Naša sudbina u našim je rukama. Virus se prenosi kontaktom i respiratornim putem. Ako se pridržavamo mjera, možemo spriječiti daljnje širenje. Ako slušamo mjere i održavamo distanciju, mogućnost zaraze možemo smanjiti na najmanju moguću mjeru", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš na presici Stožera u ponedjeljak. Stožer je pozvao sve one koji krše samoizolaciju da to ne čine jer ugrožavaju druge.

6:45 - Hrvatska se dobro nosi s koronavirusom i na dobrom je putu da izbjegne talijanski scenarij, rekla je Maja Grba-Bujević, načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, za Dnevnik HRT-a.

- Nosimo se dobro, samo zato što smo jako rano i na vrijeme uveli sve mjere koje su zaista teške za čuti i provoditi, rekla je Grba-Bujević.

Foto: POOL 26.03.2020., Zagreb - U Ravnateljstvu civilne zastite odrzana je konferencija za medije Nacionalnog stozera civilne zastite, a vezano za pandemiju koronavirusa. Maja Grba Bujevic, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Photo: Ronald Gorsic/CROPIX/POOL/PIXSELL



Dodala je da svi koji se drže mjera imaju dobre rezultate. - Tako je i Hrvatska na dobrom putu da ovakvim porastom izbjegne ono što svi želimo izbjeći, a to je nagli skok i talijanski scenarij. Samo o nama samima ovisi, koliko se budemo držali mjera, tako ćemo i proći, poručila je.

6:30 - Specijalna bolnica za ortopediju Biograd spremna je za epidemiju COVID-19 i oboljelim pacijentima pružiti najbolju moguću skrb, a sve resurse uložiti u obustavu širenja zaraze kronavirusom, priopćio je u ponedjeljak njezin ravnatelj Andrija Marcelić.

Svoje sugrađane je pozvao da se pridržavaju uputa nadležnih tijela.

U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd u tijeku je proces prenamjene kako bi mogla imati primarnu ulogu u borbi protiv epidemije koronavirusa i ekipiranje kadra koji će svakodnevno brinuti o stanju COVID-19 pozitivnih pacijenata, dodao je Marcelić.

Podsjetio je da je rad bolnice nakratko prekinut kako bi se opremile i pažljivo dezinficirale sve njezine prostorije, a zaposlenici mogli pripremiti za prihvat prvih pacijenata s okolnog područja.

Pripreme za prihvat pacijenata su detaljne, a sve u cilju pružanja najbolje medicinske skrbi oboljelim pacijentima, istaknuo je ravnatelj Marcelić.

Zahvalio je svim djelatnicima Specijalna bolnica za ortopediju Biograd, koji su, naveo je, u posebno zahtjevnim okolnostima pokazali požrtvovnost, odgovornost, skromnost i spremnost na neupitnu podršku svima kojima zatreba liječnička pomoć.

