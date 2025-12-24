HGSS pronašao nestalog 85-godišnjaka: Lociran je dronom na Marjanu

Sretne vijesti stigle su s Marjana na Badnjak – 85-godišnji muškarac koji je nestao u utorak na području Splita pronađen je živ. Kako javlja HGSS, nestali je lociran danas u 13:45 sati zahvaljujući bespilotnoj letjelici koja je sudjelovala u opsežnoj potrazi. Muškarac je nestao u utorak, 23. prosinca, nakon što je napustio svoju adresu prebivališta u Jobovoj ulici i udaljio se u nepoznatom smjeru. Nestanak je prijavljen tijekom noći, a potraga je započela u 00:40 sati.

HGSS je na Facebooku potvrdio pronalazak. Navode kako je potraga trajala cijelu noć te je nastavljena jutros, a završila je uspješno na Badnjak. "Danas u 13:45 sati osoba je locirana pomoću bespilotne letjelice HGSS-a. Pronađena je pothlađena i dezorijentirana, ali živa, zbrinuta na terenu te transportirana i predana timu hitne medicinske službe", objavili su iz HGSS-a.

U zahtjevnoj potrazi sudjelovalo je gotovo stotinu ljudi, uključujući pripadnike HGSS-a i njihove vanjske suradnike, K9 potražne timove, djelatnike Park-šume Marjan, policiju, vatrogasce iz Splita, Žrnovnice, Trogira i Okruga, kao i timove s dronovima. Iz HGSS-a su na kraju naglasili važnost brze reakcije i dobre suradnje: "Brza dojava, kvalitetna koordinacija i znanje, uz pomoć tehnologije, spašavaju živote".