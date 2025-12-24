Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Andrew Sebial Bayal:

'Možda jesmo stranci u Hrvatskoj, ali nismo stranci u vjeri'

Autor
Tomislav Krasnec
24.12.2025.
u 20:18

– Većina njih mi kaže da su sretni što su zbog posla došli ovamo jer mogu izraziti svoju vjeru kao kršćani, kao katolici. Cijene Hrvate jer većina vas također razumije našu vjeru, jer i vi ste kršćani i katolici. Zato su sretni. Ne osjećaju se strancima u ovoj zemlji – rekao je Andrew Sebial Bayal

Utorak je predvečer, hladan i suh prosinački dan u Zagrebu, tjedan uoči Božića. Kućice na adventskom sajmu rade punom parom, dokoni Zagrepčani guše se u kobasicama, kuhanom vinu i germknedlama, obavljaju predbožićni šoping, ili samo traže izliku za dobru priču na Instagramu, ali u onom donjem dijelu Frankopanske, gdje vreva centra grada najednom prestaje kao nožem odsječena, negdje kod ruine nekadašnje gostionice "K Zagorcu", kao da se nazire neka drukčija vrsta vreve. Na ulasku u crkvu sv. Vinka Paulskog osjeti se gužva.

Deset je minuta do početka večernje mise u 19:30, crkva je već ispunjena i to – vidjet ćemo kad uđemo – vrlo uredno i lijepo, uz pomoć redara u posebnim majicama koji se brinu o tome da se svi smjeste na najbolji način. Ali, na stepenicama se događa kratka scena koja će obilježiti naš ulazak u crkvu. Iznenađen brojem ljudi na ulazu, fotoreporteru Pixsella kratko i optimistično prokomentiram: "Ima ljudi." "Nema ljudi. Ima stranaca", čuje se glas neke gospođe koja sjedi na ulaznim stepenicama ispred crkve i izgleda kao da prosi. Otrovan komentar od kojeg vam srce lako potone, čak i ako dobro shvaćate odakle dolazi i kako je i zašto tako olako izrečen. Srećom, razgovori unutar crkve – a došli smo zbog intervjua s prvim filipinskim svećenikom u misionarskoj službi u Zagrebu – takve su naravi da podižu srce i bude radost Božića.

Ključne riječi
katolici Hrvatska strani radnici filipinci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Projektni tim koji je radio na obnovi Katedrale
Premium sadržaj
Video sadržaj
OBNOVA KATEDRALE

Najveći izazov bio je ojačati zvonike te sačuvati njihov izvorni izgled i vizualni identitet

Pobjednički tim čine Petra Gidak, Elizabeta Šamec, Krešimir Fresl i Antonija Jaguljnjak Lazarević, a vodio ih je profesor Damir Lazarević. Njihov proračunski model obnove proglašen je najboljim na prestižnom međunarodnom natjecanju za napredne proračune građevinskih konstrukcija u organizaciji američke tvrtke ITASCA, čime je hrvatska građevinska struka dobila potvrdu da je u samom vrhu svjetske inženjerske scene.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!