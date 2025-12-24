'Možda jesmo stranci u Hrvatskoj, ali nismo stranci u vjeri'

Utorak je predvečer, hladan i suh prosinački dan u Zagrebu, tjedan uoči Božića. Kućice na adventskom sajmu rade punom parom, dokoni Zagrepčani guše se u kobasicama, kuhanom vinu i germknedlama, obavljaju predbožićni šoping, ili samo traže izliku za dobru priču na Instagramu, ali u onom donjem dijelu Frankopanske, gdje vreva centra grada najednom prestaje kao nožem odsječena, negdje kod ruine nekadašnje gostionice "K Zagorcu", kao da se nazire neka drukčija vrsta vreve. Na ulasku u crkvu sv. Vinka Paulskog osjeti se gužva.



Deset je minuta do početka večernje mise u 19:30, crkva je već ispunjena i to – vidjet ćemo kad uđemo – vrlo uredno i lijepo, uz pomoć redara u posebnim majicama koji se brinu o tome da se svi smjeste na najbolji način. Ali, na stepenicama se događa kratka scena koja će obilježiti naš ulazak u crkvu. Iznenađen brojem ljudi na ulazu, fotoreporteru Pixsella kratko i optimistično prokomentiram: "Ima ljudi." "Nema ljudi. Ima stranaca", čuje se glas neke gospođe koja sjedi na ulaznim stepenicama ispred crkve i izgleda kao da prosi. Otrovan komentar od kojeg vam srce lako potone, čak i ako dobro shvaćate odakle dolazi i kako je i zašto tako olako izrečen. Srećom, razgovori unutar crkve – a došli smo zbog intervjua s prvim filipinskim svećenikom u misionarskoj službi u Zagrebu – takve su naravi da podižu srce i bude radost Božića.