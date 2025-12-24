Zagrebačka katedrala, jedan od najpoznatijih simbola grada i države, još je u radovima i obnova nije završena, ali najvažnije je učinjeno – njezina je konstrukcija danas sigurna. Upravo to omogućuje da se uoči Badnjaka katedrala vrati svojoj temeljnoj ulozi. Prva polnoćka nakon pet godina koja će se održati u njezinoj unutrašnjosti bit će snažan simbol povratka – ne samo vjernika nego i života u prostor koji je potres teško ranio.
Uoči te mise razgovarali smo s ljudima koji godinama rade na obnovi katedrale, s inženjerima i znanstvenicima koji stoje iza jedne od najzahtjevnijih obnova zaštićenog kulturnog dobra u Europi. Riječ je o stručnjacima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je projekt konstrukcijske obnove zagrebačke katedrale ovih dana dobio i veliko međunarodno priznanje.
Najveći izazov bio je ojačati zvonike te sačuvati njihov izvorni izgled i vizualni identitet
Pobjednički tim čine Petra Gidak, Elizabeta Šamec, Krešimir Fresl i Antonija Jaguljnjak Lazarević, a vodio ih je profesor Damir Lazarević. Njihov proračunski model obnove proglašen je najboljim na prestižnom međunarodnom natjecanju za napredne proračune građevinskih konstrukcija u organizaciji američke tvrtke ITASCA, čime je hrvatska građevinska struka dobila potvrdu da je u samom vrhu svjetske inženjerske scene.
