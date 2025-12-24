Varteksu propalo šivanje odora za MORH jer se javilo samo 40 od 138 radnika

Nastavlja se unovčenje imovine i prodaja preostalih zaliha gotovih proizvoda i tkanina Varteksa u outletu u Varaždinu, nedaleko od srušenih hala i terena koji se čisti od cigli i prašine. Propao je jesenas pokušaj da se na barem mjesec ili dva zadrži proizvodnja. Tvrtka Varteks PRO, koja je potpisala ugovore s Ministarstvom obrane i predala ponudu u postupku javne nabave službenih i svečanih odora, naručila je potrebne materijale za šivanje, koji su joj i isporučeni. U skladu s odlukom skupštine vjerovnika objavljen je oglas o zapošljavanju ukupno 138 radnika na 23 radna mjesta. No za 12 radnih mjesta nije zaprimljena nijedna prijava, a od traženih 138 zaposlenika prijavilo se samo 40 kandidata, od kojih šest nije imalo traženo radno iskustvo.

Broj i struktura zaposlenika koji su se prijavili na natječaj nisu bili zadovoljavajući da bi se obavio posao šivanja službenih i svečanih odora, pa je MORH obaviješten da stečajni dužnik Varteks d. d. u stečaju ne raspolaže resursima u obliku stručne radne snage koje bi mogao staviti na raspolaganje tvrtki kćeri Varteks PRO. Obznanio je to na posljednjoj skupštini vjerovnika propalog varaždinskog Varteksa početkom listopada stečajni upravitelj Tomislav Đuričin. Propao je tako pokušaj da se za MORH u Varaždinu sašije oko 3900 komada odjevnih proizvoda. Tražile su se, na određeno vrijeme, krojačice i krojači, njih šezdesetak, a do kraja kolovoza bili su otvoreni i natječaji za glačare, krojače, poslovođe, programere krojenja, rezače tkanina...

Stjepan Čajić, jedan od najvećih vjerovnika, koji potražuje oko 5,6 milijuna eura i zalaže se za nastavak proizvodnje, otvorio je na posljednjoj skupštini pitanje o načinu provođenja tih natječaja za zapošljavanje. Neki se bivši radnici nisu javili jer su znali da se radi o poslu od mjesec dana, a ne dugoročnom, pa nisu htjeli napuštati radna mjesta koja su nakon stečaja uspjeli pronaći. Čajić smatra da mali broj prijava za posao ne znači da radnici nisu zainteresirani za rad u Varteksu jer je prema anketi koju je proveo, više od 91 posto anketiranih bivših radnika izjavilo da bi se rado vratilo u Varteks kada bi se proizvodnja pokrenula na “kvalitetan način i kada bi im bio ponuđen ozbiljan posao”. Čajić je ponovno tražio da se na skupštini vjerovnika izglasa nepovjerenje stečajnom upravitelju, no taj prijedlog ni ovaj put nije prošao.

Za to su glasali vjerovnici s ukupnim zbrojem tražbina od 7,3 milijuna eura, a protiv su bili vjerovnici s ukupnim zbrojem tražbina od 12,4 milijuna eura. Nakon što je račun Varteksa bio blokiran gotovo 70 dana, na Trgovačkom sudu u Varaždinu u srpnju prošle godine otvoren je stečaj te tekstilne tvrtke. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio je član Uprave Karlo Koprek, navevši kao razloge to što u očevidniku redoslijed osnova za plaćanje koje vodi Fina ima više neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, a i radnicima nisu isplaćene tri uzastopne plaće.