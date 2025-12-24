Hrvati na udaru gripe, objavljeni novi podaci: U ovo tri županije najveći je broj oboljelih

HZJZ je objavio nove podatke o gripi u Hrvatskoj. Kako su naveli u Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 21. prosincem 2025. godine pristiglo 24720 prijava oboljelih od gripe, od čega je 10378 prijava zaprimljena u posljednjem, 51. tjednu Prijave su stigle iz svih županija, pri čemu se u 51. tjednu najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Varaždinskoj županiji, zatim u Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj, Zadarskoj i Istarskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

U usporedbi s istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije. Primjerice, od mjeseca listopada zaprimljeno je 24720 prijava u odnosu na 448 prijava lanjske sezone. U tom periodu zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 630 oboljelih, od kojih 24 na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme hospitalizirano zbog gripe ukupno 40 oboljelih, od kojih 2 u jedinici intenzivnog liječenja.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone do sada su prijavljena četiri smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u posljednjem tjednu zabilježeno je 54 % pozitivnih nalaza na gripu. U pozitivnim uzrocima detektirani je virusi gripe A, pri čemu je među subtipiziranim uzorcima dokazano 87,5 % virusa tipa A/H3 i 12,5 % virusa tipa A/H1N1pdm09, javlja HZJZ.

Gripa je akutna virusna zarazna bolest dišnog sustava koja se javlja u Republici Hrvatskoj svake godine kao sezonska bolest dolaskom hladnijih dana. I boravak ljudi više vremena tijekom zime u zatvorenom prostoru pridonosi lakšem širenju bolesti. Za razliku od obične prehlade, gripa je ozbiljna i teža bolest od koje se može oboljeti jednom godišnje, dok se od prehlade može oboljeti više puta. Inkubacija gripe kao potrebno vrijeme od unosa virusa u organizam do pojave prvih simptoma bolesti traje od jednog do četiri dana. Odrasla osoba je zarazna od tri do pet dana od početka bolesti, ali i dan prije početka prvih simptoma. Virus gripe prenosi se izravnim doticajem sa zaražene ili oboljele osobe na drugu osobu kapljičnim putem (govor, kihanje, kašljanje) ili neizravno ako zaražene kapljice dospiju na ruke, predmete i druge površine, a posebno ako se nečistim rukama dodiruju oči, nos ili usta.

Gripa se razlikuje o drugih virusnih bolesti po naglom početku i razvoju simptoma u kratkom vremenu od tri do šest sati, a koje karakterizira visoka temperatura (38 i više), zimica, glavobolja, umor, mišićna bol, opća malaksalost. U kasnijem stadiju pojavljuju se i drugi simptomi bolesti (curenje iz nosa, grlobolja, kašalj) koji u većini slučajeva spontano prolaze u roku od sedam do deset dana, premda kašalj može trajati još neko vrijeme. Kod djece se uz navedene simptome može pojaviti mučnina, povraćanje i prolijevaste stolice. Liječenje gripe se sastoji od mirovanja ostankom kod kuće, nadoknadom tekućine i redovitom prehranom, snižavanjem visoke temperature i ublažavanjem kašlja. Važno je piti što više tekućine (topli čaj), odmarati i dovoljno spavati. Gripa je bolest koja može izazvati i po život ozbiljne komplikacije, osobito u starijih osoba iznad 65 godina ili kroničnih bolesnika kada je potreban dodatni oprez i liječnički pregled (primjerice zbog upale pluća). Najbolja zaštita je pravodobno cijepljenje prije početka sezone gripa jer se na taj način smanjuje rizik obolijevanja od gripe, bolničkog liječenja ili smrti. U hladnim zimskim danima bez puno sunčeve svjetlosti važno je pravilno se hraniti i povremeno boraviti na svježem zraku, a preko dana kratko provjetriti grijane prostore te izbjegavati gužve i duži boravak u zatvorenom prostoru s puno ljudi. Prva, osnovna i jednostavna mjera za sprečavanje širenja svih zaraznih bolesti pa tako i gripe je redovito pranje ruku, koje je posebno važno nakon kašljanja i kihanja kada treba prekriti nos i usta jednokratnom papirnatom maramicom i nakon toga je odložiti u otpad, navodi HCK.