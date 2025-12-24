Sijanje pšenice, koledanje, unošenje slame u kuću običaji su koje njegujemo

Iako su komercijalizacija zadnjih godina te silno blještavilo ukrasa po gradovima, a posebno trgovačkim centrima zasjenili pravo značenje Božića i u drugi plan bacili svu tradiciju i običaje koji ovaj veliki katolički blagdan donosi, važno je podsjetiti koliko je običaja utkano u razdoblje adventa, odnosno došašća u kojem se čeka rođenje Isusa iz Nazareta. Danas sve manje ljudi zna da je upravo došašće tradicionalni, starinski hrvatski naziv za vrijeme u kojem čekamo Božić, dok je advent latinska riječ koja se uvriježila zadnjih godina. Darivanja poput današnjeg, koje je postalo smisao Božića, nekada uopće nije bilo.