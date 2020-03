Propusnice će imati QR kod i bit će u digitalnom obliku

Izdavanje propusnica za napuštanje mjesta prebivališta tijekom trajanja pandemije koronavirusa bit će podvrgnute strožoj kontroli, odnosno bit će puno teže doći do njih nego što je to sada slučaj. I dalje će ih izdavati poslodavci, liječnici i civilna zaštita – svatko za prijašnjom odlukom Stožera civilne zaštite propisanu kategoriju – ali će podatke o onima kome će ih dati morati upisivati u aplikaciju.

Razmjenom podataka između državnih tijela vidjet će se je li osoba koja je tražila, i dobila propusnicu, uistinu imala pravo na nju. Na primjer, ako netko ima tvrtku s jednim zaposlenim, porezna će alarmirati sustav da taj poslodavac ne može izdati propusnice za još pet-šest prijatelja. Niti će netko tko ima registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo moći dati propusnice cijelom selu, niti će on imati pravo na nju ako se, primjerice, zemlja koju obrađuje nalazi samo na području njegova prebivališta, o čemu će sustav alarmirati Ministarstvo poljoprivrede. Ograničit će se i područje dopuštenog kretanja, odnosno ako netko živi u Karlovcu, a radi kao zaštitar u Zagrebu, neće s propusnicom moći ići u Našice jer zbog posla za tim nema potrebe.

Nove će se propusnice građanima slati e-mailom, imat će QR kod, moći će biti samo u digitalnom obliku i neće ih trebati printati. Oni građani koji nemaju pametni telefon i Internet, a imaju pravo na propusnicu, ne trebaju se brinuti da neće imati kako policiji, u slučaju da ih zaustavi, pokazati dozvolu. Naime, dovoljno je imati dokument s OIB-om putem kojeg će policija kroz sustav Tetra provjeriti smije li osoba biti izvan mjesta prebivališta, a isto tako će znati mora li biti u samoizolaciji. U slučaju da ga se drugi put uhvati da krši izrečenu mjeru samoizolacije, bit će poslan u karantenu, uz pratnju sanitarnih inspektora.

Varijanta provjere putem OIB-a za policiju je zapravo spasonosno rješenje, zbog čitača QR kodova kojih nemaju.

Istodobno s početkom upotrebe aplikacije, bit će napravljena i revizija postojećih propusnica i treba očekivati da će se poprilično smanjiti broj onih koji mogu ići iz mjesta u mjesto, odnosno da će se spriječiti zloupotrebe na koje je neki dan ukazao i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar Davor Božinović:

– Policija je izvijestila da su dobili dojave o tome da ima sumnji na određene manipulacije. Želim jasno poslati poruku svima koji to rade: to je vrlo ozbiljno kazneno djelo, krivotvorenje isprava, i tu neće biti nikakvog oprosta. To je djelo koje se ovisno o težini može sankcionirati zatvorom. U ovakvoj situaciji neće se izricati minimalne kazne – poručio je Božinović najavivši da s Ministarstvom uprave, kao nositeljem projekta, Ministarstvo unutarnjih poslova radi na aplikaciji koja će smanjiti mogućnost manipulacije propusnicama.

Upravo je ta aplikacija jučer predstavljena na sastanku u MUP-u, a u srijedu bi detalji, nakon što se još malo razrade, trebali biti predstavljeni javnosti.