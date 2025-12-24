Netko u Zagrebu ima razloga za slavlje: Igrač osvojio 50.000 eura na lutriji

U večerašnjem izvlačenju 103. kola igre Loto 7 izvučena je dobitna kombinacija 2, 6, 9, 11, 13, 31 i 34, uz dopunski broj 5, koja je jednom igraču iz Zagreba donijela vrijedan dobitak 6+1 u iznosu od 50.000 eura. Sretni dobitnik svoj je listić uplatio na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Martićevoj ulici 70 u Zagrebu. Dobitni listić odigran je kao sistemski listić s osam kombinacija, uz pretplatu na osam kola, za što je igrač uplatio ukupno 64 eura. Sljedeće izvlačenje igre Loto 7 na rasporedu je u subotu, 27. prosinca 2025. godine, a jamčeni glavni dobitak iznosi čak 1.000.000 eura.