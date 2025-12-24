Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIK DOBITAK

Netko u Zagrebu ima razloga za slavlje: Igrač osvojio 50.000 eura na lutriji

Zagreb: Hrvatska lutrija promijenila i znatno poskupila svoju najpopularniju igru
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 21:21

Sljedeće izvlačenje igre Loto 7 na rasporedu je u subotu, a jamčeni glavni dobitak iznosi čak 1.000.000 eura

U večerašnjem izvlačenju 103. kola igre Loto 7 izvučena je dobitna kombinacija 2, 6, 9, 11, 13, 31 i 34, uz dopunski broj 5, koja je jednom igraču iz Zagreba donijela vrijedan dobitak 6+1 u iznosu od 50.000 eura. Sretni dobitnik svoj je listić uplatio na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Martićevoj ulici 70 u Zagrebu. Dobitni listić odigran je kao sistemski listić s osam kombinacija, uz pretplatu na osam kola, za što je igrač uplatio ukupno 64 eura. Sljedeće izvlačenje igre Loto 7 na rasporedu je u subotu, 27. prosinca 2025. godine, a jamčeni glavni dobitak iznosi čak 1.000.000 eura.
Ključne riječi
listić dobitak Hrvatska Lutrija Loto 7

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Projektni tim koji je radio na obnovi Katedrale
Premium sadržaj
Video sadržaj
OBNOVA KATEDRALE

Najveći izazov bio je ojačati zvonike te sačuvati njihov izvorni izgled i vizualni identitet

Pobjednički tim čine Petra Gidak, Elizabeta Šamec, Krešimir Fresl i Antonija Jaguljnjak Lazarević, a vodio ih je profesor Damir Lazarević. Njihov proračunski model obnove proglašen je najboljim na prestižnom međunarodnom natjecanju za napredne proračune građevinskih konstrukcija u organizaciji američke tvrtke ITASCA, čime je hrvatska građevinska struka dobila potvrdu da je u samom vrhu svjetske inženjerske scene.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!