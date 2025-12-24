Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
OGROMNA ARHIVA

Pronađeno više od milijun dokumenata o Epsteinu, pregledavat će se tjednima

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
24.12.2025.
u 22:04

Vlada predsjednika Donalda Trumpa počela je objavljivati ​​​​dosjee vezane uz kaznene istrage Epsteina, pokojnog američkog financijera koji je bio prijatelj s Trumpom 1990-ih, u skladu sa zakonom koji je Kongres donio prošli mjesec

Američko ministarstvo pravosuđa našlo je više od milijun dokumenata potencijalno povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, no s odgodom objave pričekat će nekoliko tjedana dok ih dužnosnici ne urede radi zaštite žrtava, priopćilo je ministarstvo u srijedu. Objavljivanje dokumenata vezanih uz osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, koje je naložio Kongres, moglo bi potrajati još nekoliko tjedana, priopćilo je u srijedu ministarstvo pravosuđa, nakon što su američki državni odvjetnik za jug New Yorka i FBI otkrili više od milijun potencijalno relevantnih dokumenata. "Zbog velike količine materijala, ovaj proces možda će potrajati još nekoliko tjedana", priopćilo je ministarstvo u objavi na X-u.

Vlada predsjednika Donalda Trumpa počela je objavljivati ​​​​dosjee vezane uz kaznene istrage Epsteina, pokojnog američkog financijera koji je bio prijatelj s Trumpom 1990-ih, u skladu sa zakonom koji je Kongres donio prošli mjesec. Republikanci i demokrati u Kongresu usvojili su zakon unatoč Trumpovim prigovorima, zahtijevajući da se svi dokumenti objave do 19. prosinca, dopuštajući djelomično uređivanje radi zaštite žrtava. Dosadašnje objave bile su opsežno uređene. Uznemirile su neke republikance i pojačale skandal koji prijeti stranci uoči izbora za Zastupnički dom i dio Senata 2026. godine.

Ministarstvo pravosuđa priopćilo na društvenim mrežama u srijedu da su FBI i ured američkog državnog odvjetnika na Manhattanu otkrili više od milijun dodatnih dokumenata potencijalno povezanih s Epsteinom, bez detaljnijeg objašnjenja kada i kako su dokumenti pronađeni. "Imamo odvjetnike koji rade danonoćno kako bi pregledali i napravili zakonski propisano uređivanje radi zaštite žrtava, a dokumente ćemo objaviti što je prije moguće", priopćilo je ministarstvo. "Zbog velike količine materijala, ovaj proces može potrajati još nekoliko tjedana."
Ključne riječi
Epstein dokumenti Jeffrey Epstein

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!