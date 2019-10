Tužitelj: Kuću Ortynskog su zapalili Milan Bulat i pomagač

Šestorka koju se tereti za zločinačko udruživanje i palež vikendice bivšeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog, u travnju 2017. na Braču, sjela je danas na optuženičku klupu Županijskoga suda u Osijeku.

– Nisam kriv – rekao je Dragan Baković (49) zvani Bambur. Isto su ponovili i Milan Bulat (53), Jasmina Huzanić (32), Mario Tolić (41), Zdenko Ivanković (49) i Robert Flačer (30). Postupak protiv suoptuženog im Ive Jerića (53) izdvojen je pak jer je on nedavno doživio moždani udar.

Teško opečen u eksploziji

Po optužnici, Baković je povezao Bulata i Huzanića te još najmanje jednu osobu kako bi zapalili vikendicu Radovana i Radmile Ortynski. Bulatov je zadatak bio, tereti se, politi kuću benzinom i izazvati požar, dok je Jasmina Huzanić stigla s njim na Brač kako bi se on, nakon odrađenog “posla”, lakše udaljio s otoka. Tolić je, stava je optužba, trebao o svemu informirati Bakovića, koji se u to doba nalazio u Tomislavgradu “kako bi prikrio svoju povezanost”.

Jasmina Huzanić i Milan Bulat stigli su, po optužnici, 1. travnja oko 21 sat do vikendice i provalili. Uslijedilo je polijevanje benzinom i paljenje, no pri tome je došlo do eksplozije pa je Bulat teško opečen. Hitno je, stoga, trebalo organizirati njegovu evakuaciju, liječenje i skrivanje. U cijelu su priču stoga, tvrdi optužba, uvedeni Robert Flačer i Zdenko Ivanković, kao i Ivo Jerić. Oni su pomogli, smatra USKOK, u Bulatovu evakuiranju, kao i u financiranju skrivanja i liječenja u BiH te Njemačkoj.

– Dokazat ćemo kako je kuću zapalio Milan Bulat, i to najmanje s još jednom osobom – poručio je na sudu tužitelj Tonči Petković, a od važnijih dokaza istaknuo je mobitele kojima su optuženici u to doba komunicirali.

Na Brač je te večeri, nakon Bulatova stradanja, hitno došao, navodi optužba, i sam Baković. Bulata su prebacili u BiH i bez legitimiranja smjestili u jednu zdravstvenu ustanovu u Tuzli. U tjednima koji su uslijedili o teško ozlijeđenome Bulatu brinula se, tereti se, Jasmina Huzanić, sve dok se tamošnja policija nije, po zamolbi hrvatskih kolega, počela raspitivati o njima po zdravstvenim ustanovama. Kada je Baković saznao da su im istražitelji za petama, tvrdi USKOK, Bulata su prebacili na područje Banje Luke, premještali ga još nekoliko puta po toj zemlji, a na koncu smjestili u Njemačku.

Obrane su se, s druge strane, redom fokusirale na rušenje teze o zločinačkoj organizaciji.

– Dokazat ćemo da je Milan Bulat sam izveo kazneno djelo, kako je rekao i ranije u obrani, gdje je objasnio svoje motive i razloge. Nitko od drugih optuženika nije ni znao što je učinio. Ako su neki i bili s njim u kontaktu i znali da je ozlijeđen, zasigurno nisu znali kako je ozlijeđen. Cijela optužnica iskonstruirana je isključivo na nezakonitim dokazima. Ne može se dokazati da je postojalo ikakvo zločinačko udruženje. Uostalom, nelogično je da je za paljenje kuće u izoliranom vikend-naselju na Braču potrebna ikakva zločinačka organizacija – navela je Gordana Vrandečić, braniteljica Milana Bulata.

– Dokazat ćemo da Dragan Baković nije počinio kazneno djelo. I sama optužnica dokazuje da se upire prstom u neke druge ljude, za koje nemaju dokaza ili nemaju nečega drugoga – kazao je Bakovićev odvjetnik Nikola Mandić.

– Na kamerama se može vidjeti da Zdenko Ivanković sam sasvim legalno prelazi granicu s BiH. Dokazat ćemo i da nikakvih kvarova na videonadzoru državne granice nije bilo 1., 2. i 3. travnja, iako se tvrdi da je iz neobjašnjivih razloga došlo do kvara. Dokazat ćemo i da policijski službenici, koji su provodili istraživanje, namjerno izmišljaju automobile, osobe i situacije na graničnom prijelazu – iznio je teške optužbe Ivan Stanić, koji brani Ivankovića. I obrušio se potom na Zvonka Vrbana, predsjednika Županijskog suda u Osijeku.

“Ovaj sud nije nepristran”

– Došli smo do informacija o telefonskim kontaktima predsjednika suda s osobama protiv kojih se vodi postupak u jednom drugom predmetu, iz krim-miljea. Neprihvatljivo je da ova sredina bude pogodna za suđenje jer ovaj sud nije nepristran – izjavio je Stanić, koji je aludirao na zagrebački slučaj “curenja informacija” iz PNUSKOK-a.

Predsjednik Vrban kratko nam je samo poručio kako ne komentira predmete u postupku. Branitelji su danas ponovno tražili njegovo izuzeće.

– Četvrti je to zahtjev za izuzeće pa je očito usmjeren na opstruiranje postupka – ocijenila je sutkinja Vlasta Šimenić-Kovač, koja vodi glavnu raspravu u tom postupku.

Inače, Vrhovni je sud tri puta odbio takve zahtjeve, a u četvrtom slučaju izuzeće je, negodovali su branitelji, “odbio sam predsjednik, što nije po zakonu”. Kako smo istražili, Zvonko Vrban je doista odbio taj četvrti zahtjev, ali zato što se on odnosio na nepostojeću osobu – predsjednika Antu Vrbana.