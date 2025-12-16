Naši Portali
NAKON FEMICIDA U BEDEKOVČINI

Utvrđeno da je ubio ženu pa se sebe hicima iz ilegalnog oružja

Bedekovčina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
16.12.2025.
u 08:07

Tijela su nakon očevida prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, a ubijena žena je 19 žena koja je od početka godine ubijena u Hrvatskoj.

Muškarac (43) koji je ubio svoju suprugu (39) pa sebe 14. prosinca u 1.20 u Bedekovčini počinio je femicid i to iz oružja koje je ilegalno posjedovao. Utvrđeno je to očevidom kojeg je obavila policija po nalogu ŽDO Zagreb. Očevidom je utvrđeno i da je 43-godišnjak, koji je od ranije bio poznat i policiji i pravosuđu jer je višestruko kazneno i prekršajno prijavljivan zbog obiteljskog nasilja, hicima iz vatrenog oružja usmrtio svoju suprugu (39) nakon čega se udaljio s mjesta ubojstva. Policija je pretragom terena, kako su kazali, uskoro našla i njegovo tijelo, te je utvrđeno da je i sebe ubio hicima iz vatrenog oružja. Gdje je nabavio ilegalno oružje i kako, nije poznato.

Tijela su nakon očevida prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, a ubijena žena je 19 žena koja je od početka godine ubijena u Hrvatskoj. I četvrta koja je ubijena u zadnjih 20-ak dana. I u ovom slučaju počinitelj je bio od ranije poznat, bio je prijavljivan, obitelj je bila pod nadzorom socijalnih službi, no sve to očito nije bilo dovoljno da se spriječi smrt još jedne žene. 
Bedekovčina femicid

