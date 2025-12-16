Nazvao policiju i lažno dojavio da gori neboder u Puli

- Gori neboder u Puli! - kazao je 48-godišnjak koji je 13. prosinca u 23,03 nazvao 192. I pri tome je dao ime, koje se ispostavilo lažnim.
Zbog njegove dojave su na teren hitno izašli policajci i vatrogasci i ubrzo ustanovili da je riječ o lažnoj dojavi. A kako je 48-godišnjak svojim pozivom lažno izvijestio policiju o događaju koji iziskuje hitno djelovanje žurne službe, kazneno je prijavljen za lažno uzbunjivanje, priopćili su iz PU istarske.
PROSLAVIO 76. ROĐENDAN
FOTO Sjećate li se legendarnog Sonnyja iz serije 'Poroci Miamija'? Evo kako danas izgleda
OBITELJSKA IDILA
FOTO Tko je tajanstvena snaha Jadranke Kosor? Podarila joj je unuka i jako su bliske
Slatka kratka haljina
Slavna Srpkinja zapalila internet najseksi fotkama ikad: 'Lud je što te pustio'
Glas generacije