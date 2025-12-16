Nazvao policiju i lažno dojavio da gori neboder u Puli

- Gori neboder u Puli! - kazao je 48-godišnjak koji je 13. prosinca u 23,03 nazvao 192. I pri tome je dao ime, koje se ispostavilo lažnim.

Zbog njegove dojave su na teren hitno izašli policajci i vatrogasci i ubrzo ustanovili da je riječ o lažnoj dojavi. A kako je 48-godišnjak svojim pozivom lažno izvijestio policiju o događaju koji iziskuje hitno djelovanje žurne službe, kazneno je prijavljen za lažno uzbunjivanje, priopćili su iz PU istarske.