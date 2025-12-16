Naši Portali
MANJE ORUŽJA, MANJE TRAGEDIJA

Policajcu pretragom kuće nađena automatska puška, a automatsku pušku nezakonito je držao i 40-godišnjak u Susedgradu

Zra?na puška
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
16.12.2025.
u 08:37

MUP ponovo upozorava građane da je u tijeku akcija  "Manje oružja - manje tragedija", tijekom koje građani prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja mogu dragovoljno predati oružje uvijek bez ikakvih sankcija

U velikim problemima našao se policajac kojeg su njegove kolege osumnjičile za nezakonito posjedovanje oružja. Pretražena mu je kuća na području Velike Gorice i u toj pretrazi nađena je automatska puška, pištolj, airsoft pištolj te dijelovi oružja i razno streljivo.

Zašto je kod kuće držao automatsku pušku, odnosno je li riječ o službenom oružju kojeg je iz nekog razloga odnio kući ili ga je otuđio, nije pojašnjeno. No nakon što je nad njim dovršeno kriminalističko istraživanje predan je pritvorskom nadzorniku, što znači da mu slijedi i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici. Osim toga rješenjem načelnika PU zagrebačke privremeno je udaljen iz službe do okončanja disciplinskog postupka, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti zbog čega će se protiv njega pokrenuti i disciplinski postupak.

Zbog nedozvoljenog držanja oružja kazneno je prijavljen i 40-godišnjak kojem je policija pretragom kuće i vozila na području Susedgrada našla automatsku pušku te razno streljivo, koje je pribavio na nepoznati način i nezakonito ga posjedovao. Oružje mu je oduzeto, on je kazneno prijavljen, a MUP ponovo upozorava građane da je u tijeku akcija  "Manje oružja - manje tragedija", tijekom koje građani prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja mogu dragovoljno predati oružje uvijek. Podsjećaju i da protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće biti pokrenut ni prekršajni ni kazneni postupak.
Ključne riječi
automatska puška oružje

