Nova akcija USKOK-a i policije: U tijeku uhićenja zbog krađa automobila

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje provodi Policijska uprava zagrebačka. Radnje se provode na području Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela krađe osobnih automobila u sastavu zločinačkog udruženja, istaknuo je USKOK.

Osim toga se, u suradnji s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, hitne dokazne radnje provode i u nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini, dodaje USKOK te napominje kako će, nakon ispitivanja osumnjičenika, donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.