FOTO Teška nesreća u tunelu kod Solina: Auto završio na krovu, jedna osoba ozlijeđena

U tunelu Klis-Kosa na brzoj cesti Solin-Klis oko 12.30 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedno vozilo završilo na krovu.
Ozlijeđena je jedna osoba koja je prevezena u bolnicu, a zbog očevida je jedna traka zatvorena za promet. Zbog toga se stvaraju velike gužve u smjeru Klisa. Na intervenciji su bili i pripadnici JVP-a Split s dva vozila i šest vatrogasaca koji su objavili fotografije s mjesta nesreće.
